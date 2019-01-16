"Проект": Росстат в шесть раз занижает число уехавших из России

Издание "Проект" опубликовало исследование о том, сколько россиян в действительности уезжают из страны. Из него следует, что данные Росстата об эмиграции из России в разы занижены.

В 2017 году – это последние свежие данные – Росстат отчитался о 377 тысячах человек, уехавших за границу, что стало рекордным показателем за последние пять лет. По сравнению с 2012 годом число эмигрантов из России выросло более чем в три раза, а всего за третий срок президентства Путина страну покинули 1 миллион 700 тысяч человек.

"Проект" сравнил эти цифры с количеством эмигрировавших россиян, которое зафиксировали ведомства принимающих стран. За пример брался 2016 год, данные за который доступны в большинстве зарубежных государств. Расхождения оказались существенными: так, по данным Росстата, из России в Германию уехали 4694 человека, в то время как немецкая сторона зафиксировала 24 983 прибывших.

Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по США, Чехии и Венгрии – в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом же в 24 страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества, из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в Росстате.