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"Проект": Росстат в шесть раз занижает число уехавших из России

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Издание "Проект" опубликовало исследование о том, сколько россиян в действительности уезжают из страны. Из него следует, что данные Росстата об эмиграции из России в разы занижены.

В 2017 году – это последние свежие данные – Росстат отчитался о 377 тысячах человек, уехавших за границу, что стало рекордным показателем за последние пять лет. По сравнению с 2012 годом число эмигрантов из России выросло более чем в три раза, а всего за третий срок президентства Путина страну покинули 1 миллион 700 тысяч человек.

"Проект" сравнил эти цифры с количеством эмигрировавших россиян, которое зафиксировали ведомства принимающих стран. За пример брался 2016 год, данные за который доступны в большинстве зарубежных государств. Расхождения оказались существенными: так, по данным Росстата, из России в Германию уехали 4694 человека, в то время как немецкая сторона зафиксировала 24 983 прибывших.

Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по США, Чехии и Венгрии – в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом же в 24 страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества, из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в Росстате.

  • В исследовании "Проекта" также отмечается, что Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших страну, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран. Впереди России по этому показателю – только Индия и Мексика.
  • Большинство эмигрантов из России 2017 года – люди трудоспособного возраста, до 34 лет. При этом резко увеличилось количество уезжающих с высшим образованием: по сравнению с 2012 годом – более чем в 4 раза. Количество эмигрировавших с ученой степенью возросло вдвое.
  • Больше 40 процентов россиян в качестве причин, заставивших задуматься об эмиграции, называют лучшие условия жизни за рубежом и нестабильную экономическую ситуацию в своей стране. Почти каждый восьмой задумался об отъезде из-за отсутствия в России защиты от произвола властей и чиновников.
  • "Проект" также приводит статистику запросов об эмиграции из России в поисковых системах. Пики таких запросов приходятся на начало 2014 года – разгар украинского кризиса, который закончился аннексией Крыма, и март 2018 года, когда Путин в четвёртый раз стал президентом России.

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