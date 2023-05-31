4 из 5 консульств России в Германии должны закрыться до конца года

Правительство Германии решило отозвать согласие с работой четырёх генеральных консульств России в стране из пяти. Об этом в среду заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер. По его словам, решение в среду было донесено до российского МИДа.

Представитель МИД Германии назвал это решение ответной мерой. Российские власти недавно сократили численность сотрудников германских учреждений в стране до 350, из-за чего более ста дипломатов, сотрудников дипмиссий и культурных учреждений вынуждены были покинуть Россию.

Процесс закрытия консульств, по его словам, должен завершиться до 31 декабря 2023 года. Российские генеральные консульства сейчас работают в Бонне, Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге и Франкфурте-на-Майне. Какие именно четыре консульства будут закрыты, пока не сообщается. Одно из них продолжит работу, также как и посольство России в Берлине.

В Росссии, в свою очередь, будут закрыты три германских консульства - в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске, - сказал Бургер.