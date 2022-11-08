Из аннексированного Россией Херсона вывезли школьные учебники

Из аннексированного Россией Херсона в Геническ, который находится на берегу Азовского моря и вдали от боевых действий, вывезли находящиеся на складах школьные учебники. Об этом сообщает российская администрация Херсонской области.

Сообщается, что теперь в Геническе находится около 10 тысяч штук учебной литературы. "Книги — это всегда ценность. Мы все вывезли, они сейчас находятся в Геническе", — заявил назначенный Россией министр образования области Михаил Родиков.

Ранее в Херсоне была прекращена работа школ. Дети продолжат обучение в учебных заведениях расположенных на левом берегу Днепра.

В конце октября, после успешного украинского наступления на севере Херсонской области, российские власти в Херсоне призвали жителей правого берега Днепра, включая город Херсон, переезжать на левый берег или в другие регионы. Им было обещано жильё.

Из Херсона вывезли российские и советские памятники и даже останки князя Григория Потёмкина-Таврического, которые там покоились. При этом российские чиновники утверждают, что город сдан не будет.

Вместе с тем командующий российской группировкой в Украине Сергей Суровикин ранее сказал, что относительно судьбы Херсона возможны "непростые решения".

Президент России Владимир Путин на днях также призвал жителей покинуть регион. При этом российские власти недавно объявили о завершении "эвакуации" и закрытии речной переправы через Днепр.

Херсон – единственный областной центр Украины, взятый под контроль российскими военными после вторжения в Украину 24 февраля. Официально российские власти объявили Херсонскую область территорией России, аннексию не признало подавляющее большинство стран мира.

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