Из App Store пропали приложения "СБПэй" и "Привет!"

Из магазина App Store компании Apple исчезли приложения "СБПэй" и "Привет!" от Национальной системы платёжных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир"), которая ранее попала под санкции США. На это обратило внимание Frank Media.

Пресс-служба НСПК заявила, что ранее установленные приложения продолжат работать, но рекомендуется не обновлять и не удалять их со смартфона. В магазине приложений Google Play "СБПэй" и "Привет!" пока доступны.

Сервис "СБПэй" позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона и получать кешбэк. В приложении "Привет!" содержится информация об акциях СБП и платежной системы "Мир".

Как сообщает РИА Новости из App Store также пропали приложения банка "Авангард", "Датабанка", "Модульбанка" и коммерческого банка "Международный финансовый клуб".

Власти США 23 февраля в годовщину начала вторжения России в Украину объявили о новых крупных санкциях в отношении Москвы. Министерство финансов США, Госдепартамент и Министерство торговли США значительно расширили свои санкционные списки.