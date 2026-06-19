Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что по его инициативе из декларации саммита ЕС в Брюсселе в последний момент исключили положение об ускоренном вступлении Украины.

По его словам, в ходе работы над текстом по предложению Венгрии итоговый документ был "значительно доработан" и "это было непросто".

"Впервые за полтора года удалось принять итоговую декларацию, поддержанную всеми государствами-членами", – сказал Мадьяр.

В июне ЕС одобрил открытие первого из шести переговорных кластеров о вступлении Украины и Молдовы. Первый кластер, известный как "Основы", охватывает, в частности, верховенство права, функционирование демократических институтов, реформу государственного управления и экономические критерии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед заседанием Европейского совета обсудил с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшие шаги на пути к вступлению Украины в ЕС. "Важно в ближайшее время открыть остальные пять переговорных кластеров. Рассчитываем вскоре получить и первый транш из пакета финансовой поддержки ЕС, чтобы усилить нашу защиту", – отметил он.

Ранее Мадьяр, как пишет "Европейская правда", сказал журналистам, что удовлетворен решением Совета ЕС об открытии первого кластера, но у него есть сомнения по поводу остальных кластеров. "У нас есть вопросы, и не только у нас, о том, что сразу после открытия первого кластера мы безотлагательно начинаем переговоры об остальных кластерах. Это мнение, честно говоря, очень спорное и среди других государств", – цитирует его слова издание.

Киев подал заявку на членство в ЕС в 2022 году, через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России, и вскоре получил статус кандидата.

Прежнее венгерское правительство Виктора Орбана блокировало начало формальных переговоров, обвиняя Украину в притеснении этнических венгров, живущих главным образом в Закарпатской области. С Молдовой переговоры не открывались, поскольку в ЕС не желали "отделять" эту страну в процессе вступления в Евросоюз от Украины. Новое правительство Петера Мадьяра в начале июня объявило о том, что достигло с Украиной соглашения о правах венгров и использовании венгерского языка, в частности в сфере образования и культуры. Это открыло путь к переговорам о вступлении как с Украиной, так и с Молдовой.