Каллас: страны ЕС не готовы назвать дату вступления Украины в союз

Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности, 15 февраля 2026 года
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила, что, по ее мнению, правительства стран ЕС пока не готовы назвать Украине конкретную дату вступления в союз.

Комментарий Каллас поддержал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Да, мы понимаем, что Украина нам нужна в Европейском союзе, и да, в разговорах со многими главами государств у меня складывается впечатление, что они не готовы принять конкретную дату", – сказал он.

Ринкевичс добавил, что членство Украины в ЕС "в значительной степени связано с мирным соглашением". "Будет ли мирное соглашение или нет? Я не вижу, что Россия собирается предпринимать какие-либо действия, а если Россия не будет предпринимать никаких действий, то и сделки не будет", – сказал он.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский вновь сказал, что ему необходима дата вступления страны в Евросоюз в рамках гарантий безопасности для заключения мирного соглашения с Россией. "Если мы не будем иметь даты в документе, я думаю, что Россия заблокирует наше членство в будущем", – добавил Зеленский.

Как отмечает агентство Reuters, вступление Украины в ЕС в 2027 году было предварительно включено в мирный план из 20 пунктов, который обсуждался между США, Украиной и Евросоюзом. Но многие правительства ЕС считают, что эта дата или любая другая фиксированная дата нереалистична, поскольку вступление в ЕС – это процесс, который зависит, в частности, от приведения законов страны в соответствие со стандартами ЕС.

Украина подала заявку на вступление в ЕС вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

