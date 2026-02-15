Каллас: страны ЕС не готовы назвать дату вступления Украины в союз

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила, что, по ее мнению, правительства стран ЕС пока не готовы назвать Украине конкретную дату вступления в союз.

Комментарий Каллас поддержал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Да, мы понимаем, что Украина нам нужна в Европейском союзе, и да, в разговорах со многими главами государств у меня складывается впечатление, что они не готовы принять конкретную дату", – сказал он.

Ринкевичс добавил, что членство Украины в ЕС "в значительной степени связано с мирным соглашением". "Будет ли мирное соглашение или нет? Я не вижу, что Россия собирается предпринимать какие-либо действия, а если Россия не будет предпринимать никаких действий, то и сделки не будет", – сказал он.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский вновь сказал, что ему необходима дата вступления страны в Евросоюз в рамках гарантий безопасности для заключения мирного соглашения с Россией. "Если мы не будем иметь даты в документе, я думаю, что Россия заблокирует наше членство в будущем", – добавил Зеленский.

Как отмечает агентство Reuters, вступление Украины в ЕС в 2027 году было предварительно включено в мирный план из 20 пунктов, который обсуждался между США, Украиной и Евросоюзом. Но многие правительства ЕС считают, что эта дата или любая другая фиксированная дата нереалистична, поскольку вступление в ЕС – это процесс, который зависит, в частности, от приведения законов страны в соответствие со стандартами ЕС.

Украина подала заявку на вступление в ЕС вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.