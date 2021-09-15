Из "ДНР" в Россию в день выборов отправят 825 автобусов и 12 поездов

Для получивших российское гражданство жителей Донецкой области Украины сепаратисты так называемой "ДНР" организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в российскую Ростовскую область, чтобы они могли принять участие в выборах в Госдуму. Об этом заявил самопровозглашённый глава "ДНР" Денис Пушилин в видеообращении.

По его словам, для тех, кто 19 сентября отправится на участки, организуют упрощённый пограничный контроль.

Как ранее сообщало Радио Свобода, обещанный Пушилиным упрощённый контроль "больше напоминает войсковую операцию". Согласно уже отданным распоряжениям людей повезут по составленным на работе спискам, группами на автобусах и электричках к границе с Россией. Там будут высаживать и направлять потоки пешим порядком через шесть многоцелевых автомобильных пограничных переходов, где их будут ждать уже российские транспортные средства. В Ростовской области созданы специальные 16 участков, на которых нет списков избирателей - по предъявлении российского паспорта сможет голосовать любой житель так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, Ростовская область - один из регионов, где разрешено электронное голосование через портал "Госуслуги".

В Донецкую область перед выборами приезжали высокопоставленные руководители "Единой России", в Донецке фактически велась агитация за эту партию. От Ростовской области в Госдуму баллотируется по спискам "Единой России", в частности, один из бывших руководителей сепаратистов Александр Бородай.

За последние годы российское гражданство по упрощённой схеме получили несколько сот тысяч жителей Донецкой и Луганской областей.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Центральной избирательной комиссии России о том, что население неподконтрольных Украине территорий Донбасса, а также аннексированного Крыма, может голосовать на выборах в Государственную думу.