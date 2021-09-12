Учат нажимать кнопку. Как Россия заставляет голосовать жителей "ЛДНР"

Дата 13 сентября – особый водораздел для непризнанной "ДНР". После понедельника зарегистрироваться на российском портале "Госуслуги" для участия в Дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) уже нельзя. Можно подводить первые итоги выборов: ажиотажа вокруг них нет, но чиновников голосовать заставляют.

Новых граждан России с регистрацией на портале "Госуслуги" и умудрившихся подать электронное заявление о желании проголосовать дистанционно –непростительно мало. Обещанный минимум из шести сотен тысяч избирателей не вырисовывается совсем. К началу сентября речь шла о ста тысячах зарегистрировавшихся. Поэтому с началом осени началась авральная мобилизация всех владельцев российских паспортов, которые не охвачены компьютерной грамотностью или вследствие крайнего раздражения не получили российский СНИЛС. Их будут организованно вывозить на традиционное голосование бумажными бюллетенями: с этой целью откроют 15 участков в небольших населенных пунктах Ростовской области. Задействованы одиннадцать сел и поселков Матвеево-Курганского района и по паре Неклиновского и Куйбышевского районов Ростовской области. При этом в решении Центризбиркома России говорится лишь о дистанционном голосовании в онлайн-формате, так как большинство тех, кто на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса получил российский паспорт, не имеет прописки и постоянно не проживает на территории России.

Голосование жителей из "ЛДНР" будет напоминать войсковую операцию. Народ повезут, согласно составленным на работе спискам, группами на автобусах и электричках к границе с Россией. Там будут высаживать и направлять потоки пешим порядком через шесть Многоцелевых автомобильных пограничных переходов, где их будут ждать уже российские транспортные средства. Голосование в глухих и не очень селах пройдет с 17 по 19 сентября без списков – любой владелец нового паспорта России из Донбасса по предъявлении этого документа может проголосовать на любом из 16 специальных избирательных участков.

На дневное время в эти три дня "ДНР" закрывает для всех "посторонних" возможность пересекать границу, автомобилистам предлагается планировать пересечение погранпереходов после 21:00. В "ЛНР" границу закрывают с 17 по 19 сентября для грузового транспорта – ничто не должно мешать пешим потокам организованных граждан.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Центральной избирательной комиссии России о том, что население оккупированного Донбасса может голосовать на выборах в Государственную думу.

"Такие действия российской стороны, вместе с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, является грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины. Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов...", – говорится в заявлении украинского МИД. Внешнеполитическое ведомство Украины не только потребовало от России "прекратить делать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ", но и призвало международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму из-за участия в голосовании жителей подконтрольных России территорий Донбасса.

Что было

Предвыборная кампания в "ДНР" имела свои забавные особенности, которые стоит рассмотреть особо.

Главное и первое "важное заявление" "главы "ДНР" Дениса Пушилина о насущной необходимости новым гражданам России срочно оформлять страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) прозвучало в январе 2021 года и толком никем понято не было. Паспорта России жители Донбасса получают без легальной прописки, что автоматически делает их "гражданами" второго сорта – поначалу с этими паспортами даже в российских гостиницах селить отказывались. Но главное, что, в отличие от жителей Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, местных отрезали от получения российских пенсий и большого количества других важных государственных услуг типа материнского капитала, различных социальных пособий и полисов медицинского страхования. Соответственно смысла в прохождении процедуры по оформлению СНИЛС не было никакого, и его, как правило, при получении паспорта никто не брал за ненадобностью.

Денис Пушилин в январе призвал всех срочно получать СНИЛС просто так – для все более глубокой интеграции с Россией. О грядущих выборах еще речь с населением не вели.

Активная агитация оформления СНИЛС стартовала в марте, а с апреля началось мощное административное давление по поводу сразу всего: получения паспортов "ДНР", получения следом паспортов РФ, оформления СНИЛС, регистрации на портале "Госуслуги"…

"Нас начальница собрала в апреле и заявила, что те, кто не получил донецкий паспорт, работать дальше не будут, – рассказывает сотрудница администрации одного из районов города Донецка (имя скрыто по соображениям безопасности, однако известно редакции. – Прим. РС). – Тогда давить стали везде и всех, и от этого ажиотаж в "миграционках" был дикий, но наших оформляли группами по графику и выделяли определенный день для подачи документов на паспорт "ДНР". У меня он уже был, я в эту компанию не попала. А потом понеслось – после паспорта "ДНР" надо срочно было получать российский паспорт, эти СНИЛСы. В администрации в каждом отделе отдельного человека обязали по пятницам давать отчеты – сколько людей за пять рабочих дней в подведомственном секторе получили паспорт РФ, оформили СНИЛС, зарегистрировались на "Госуслугах", а с августа еще и начали проверять подачу заявлений на электронное голосование".

Как рассказал источник Радио Свобода, завершающим этапом этой кампании стали учения, проведенные для сотрудников администрации в выходной, 8 сентября. Этот день в "ДНР" объявили праздничным в честь даты окончательного освобождения Донбасса от немцев в 1943 году. В этот выходной бюджетники, зарегистрировавшиеся под давлением для участия в российских выборах, группами ходили в ближайший консультационный пункт – по очереди тренироваться голосовать на портале "Госуслуг": нажимать под контролем "инструктора" ту самую кнопку для голосования.

Как аналог избирательных участков "консультационные пункты для граждан РФ" открыли в августе в 255 школах "ДНР". Школы отбирали в ходе своеобразного конкурса – им обещали оставить после выборов комплекты из пяти компьютеров, использовавшихся для нужд обучения электронному голосованию с помощью "консультантов".

В августе и начале сентября на консультационных пунктах помогали оформлять в компьютерах регистрацию на сайте "Госуслуги", формировать пакеты документов для подачи заявления на получение СНИЛС. Российский страховой номер индивидуального лицевого счёта в ходе нынешней избирательной кампании оформляли без выезда в Россию, после подачи документов в миграционную службу "ДНР". СНИЛС помогали оформлять в школах, миграционных службах, отделах кадров всех связанных с бюджетом предприятий, общественных приемных Дениса Пушилина и общественного движения "Донецкая республика" …

"ДНР" еще не знала настолько тотальных агитационно-принудительных кампаний. Дошло до того, что пробки на границе с Россией и на линии разграничения стали частично связывать с оттоком населения, которое на всякий случай бежало в отпуска.

Выборы в Донецке и Макеевке вызывают у обывателя острое раздражение. Одно время для агитации в школах родителям рассказывали, что регистрация на портале "Госуслуги" дает возможность подать заявку на "выплаты Путина" – по 10 тысяч рублей на каждого ребенка к 1 сентября. Но в Указе президента России от 2 июля "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" эти самые деньги, выделяются "гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации". Это пока совсем не про "ЛДНР".

"Мы тут местные брехливые телеканалы не смотрим, они неинтересные, мы Россию смотрим! – поясняет РС ситуацию Татьяна, воспитатель детского сада из города Снежное. – А там все время – то 10 тысяч рублей каждому родителю на ребенка от 6 до 18 лет к школе перед выборами, то 10 тысяч рублей каждому пенсионеру к выборам, то еще кому. А нам, получается, ничего? Мы только голосовать пригодились?!"

В садиках, по словам Татьяны, у всех сотрудников, которые будут голосовать в электронном режиме на выборах в Госдуму, на прошлой неделе руководство попросило пароли от электронной почты, которая использовалась при регистрации на сайте "Госуслуг". Сказали, для контроля… Неизвестно, все ли согласились раскрыть эти данные.

Таких сообщений сейчас с неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса очень много: студентов пугают неполучением дипломов российского образца, предпринимателей – проблемами в налоговой, чиновников и бюджетников – просто пугают.

А тех, кто не зарегистрирован на сайте "Госуслуги", формируют в группы для бесплатной поездки на выборы, вокруг всех избирательных участков, говорят, будут развернуты продуктовые ярмарки с очень дешевыми товарами.

Чего не было

В самопровозглашенных республиках совсем не было предвыборной политической борьбы. И даже политической рекламы толком не было. В Донецке сейчас обилие билбордов с призывом голосовать дистанционно или ехать на выборы в Ростовскую область.

Как говорят источники РС, планы продемонстрировать плюрализм были, даже палатки четырех российских парламентских партий завезли, но ставить не стали.

Громко о желании представлять Донбасс в Государственной думе РФ заявлял Захар Прилепин со своей партией "ЗаПравду!". Заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Захар Прилепин не очень популярен в Донецке. Скажем прямо – его туда с осени 2018 года не пускают.

На этих выборах осколки изгнанной команды покойного Александра Захарченко и разгромленного в "ДНР" движения "Свободный Донбасс" попытались вернуть свое положение. Прилепин обещал возвратить в выборный процесс людей типа Сергея Завдовеева (по кличке "Француз"), бывшего министра связи ДНР Виктора Яценко, советника Захарченко Александра Казакова. Партия "За правду" объявила в феврале об открытии своего представительства в Донецке, а позднее объединилась на выборах с партией "Справедливая Россия" Сергея Миронова, которая вроде как застолбила за собой на время тему войны с Украиной.

Но затем о своей коллаборации с Союзом добровольцев Донбасса Александра Бородая заявила "Единая Россия" и для справедливороссов все быстро закончилось.

Бывший командир отряда спецназа "Легион" Сергей "Француз" Завдовеев был основой системы, выстроенной Александром Захарченко, главой его общественного движения "Оплот Донбасса". После гибели лидера Завдовеев без сопротивления перевел личный состав своего спецназа в "вооруженные силы" непризнанных "республик" и тихо выехал в Россию. В Нижнем Новгороде он будет вместе с другими ветеранами войны в Донбассе наблюдать за голосованием на избирательных участках.

По сообщениям официальных телеграмм каналов политического движения Прилепина, к ним, например, недавно присоединились воевавшие Владислав Павлов "Одесса" и Дмитрий Замосковин "Добер".

Бывший министр связи "ДНР" Виктор Яценко баллотируется от "Справедливой России" в Севастополе, Захар Прилепин вошел в первую пятерку федерального списка этой партии.

Никого из этого интернационала бывших донецких бойцов и чиновников к Донбассу не подпустили.

КПРФ "ДНР" и "ЛНР" тоже агитацией не беспокоили. В Донецке и Луганске с мая царила исключительно "Единая Россия".

С марта в Донецке стартовали форумы "Русский Донбасс", где синхронно объявлялось о строительстве "национальных русских республик" в Донецке и Луганске. В "ЛДНР" он прожил недолго – "русские" форумы к 15 июля переродились в форум партии "Единая Россия".

Самое крупное мероприятие "Единая Россия" осуществила 8 сентября – на День освобождения Донбасса. На знаковую высоту, Саур-могилу, с целым десантом депутатов Госдумы и ветеранов всех войн, что вели СССР и РФ, приехал секретарь Генерального совета партии сенатор Андрей Турчак.

От имени "Единой России" тут посадили полсотни деревьев, провели слет "ветеранов-защитников России", а затем в Донецке – пресс-конференцию с Денисом Пушилиным и съезд местных сторонников партии.

15 июля на форуме "Россия – Донбасс: единство приоритетов" звучали осторожные обещания "обратиться" в Государственную думу с просьбами ввести "особую форму регистрационного учета" для жителей "ЛДНР", которую можно было бы приравнять к российской регистрации и включить для местных людей опцию получения российской пенсии. С этими обещаниями выступал депутат Госдумы от Крыма, бывший украинский политик Андрей Козенко. Но перед самыми выборами никаких специфически местных обещаний от "Единой России" для народа, который административная машина так методично гонит на выборы, не прозвучало.

Зато "ДНР" и "ЛНР" в лице своих глав Дениса Пушилина и Леонида Пасечника пообещали убрать взаимную границу и таможенные пункты между "республиками", а потом "в течение трех лет" поднять всем заработные платы и пенсии в 2,5 и 1,3 раза соответственно. Таможенные посты с дороги Донецк – Луганск уберут после выборов. С 1 октября потеряют работу сотни местных налоговиков и "пограничников".

В Донецке до 30 сентября продлили режим отмены на выходные дни комендантского часа. Мало того, теперь можно будет гулять и в ночь с воскресенья на понедельник, за что раньше грозил арест. Это, прямо скажем, для местных очень слабая компенсация за отказ выплачивать российские пенсии.