Из Доброполья в Донецкой области принудительно эвакуируют детей

Власти Донецкой области Украины приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из города Доброполье и ещё 9 населенных пунктов, к которым приближается линия фронта. Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.

По его данным, в подлежащих эвакуации населённых пунктах ориентировочно находится около 930 детей.

Доброполье - город на северо-западе Донецкой области, в прошлом райцентр. Его довоенное население составляло около 28 тысяч человек. Сейчас от линии фронта до города примерно 15 километров. Российские военные, однако, в последние недели приблизились к городу в ходе боевых действий к востоку и северо-востоку от Покровска. Город подвергается обстрелам, 16 июля в результате авиаудара в Доброполье погибли 4 человека.

Минобороны России 24 июля заявило о взятии двух относительно крупных населённых пунктов в окрестностях Покровска - Зверево и Новоэкономическое. Независимых подтверждений российского контроля над этими населёнными пунктами нет, однако украинский проект DeepState в последней сводке признал продвижение российских войск в районе Новоэкономического, к востоку от Покровска. На карте DeepState оба упомянутых российским Минобороны населённых пункта изображены в "серой зоне". Провоенные российские блогеры сообщают о продвижении российских войск и по направлению к Константиновке - ещё одному важному узлу обороны Украины в Донецкой области.

В четверг российские войска атаковали Константиновку, погибли две женщины 48 и 59 лет, ранения получили 14 человек. Об этом сообщает Вадим Филашкин. По его данным, повреждения получили не менее 10 многоэтажек.