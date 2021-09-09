Из Кабула впервые после ухода войск США вылетят иностранцы

Из Кабула в четверг, как ожидается, вылетит первый после вывода войск США из Афганистана эвакуационный рейс с иностранными гражданами на борту. Как сообщают агентства со ссылкой на представителей США и Катара, сформированное движением "Талибан" (включено в реестр террористических организаций и запрещено в РФ) временное правительство дало согласие на вылет около 200 иностранцев, среди которых около половины - граждане США. Ожидается, что самолёт вылетит в столицу Катара Доху.

Американские военные покинули аэропорт Кабула - а с ним и территорию Афганистана - 30 августа. Этому предшествовали две недели эвакуации по воздуху дипломатов, граждан зарубежных стран и афганцев, спасавшихся от талибов после взятия ими Кабула в середине августа. Американские военные и их союзники вывезли из страны более 120 тысяч человек.

Несмотря на многочисленные призывы, президент США Джо Байден по согласованию с военными не стал продлевать срок вывода войск из Афганистана. Страны Запада, однако, получили от "Талибана" обещания, что талибы не будут препятствовать выезду из Афганистана остающихся в стране иностранцев, а также афганцев, имеющих право выезда в другие страны.

Пока ни одна страна мира не признала временное правительство, сформированное представителями "Талибана", идеология которого основана на жёстком соблюдении норм шариата. При этом страны Запада заявляют, что будут вести с талибами переговоры о практических вопросах, включая эвакуацию людей из Афганистана.