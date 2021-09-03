ЕС будет взаимодействовать с талибами ради мирных граждан Афганистана

Евросоюз будет взаимодействовать с радикальным движением "Талибан" (признано в России террористическим, его деятельность запрещена) ради поддержки мирного населения в Афганистане. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

По словам дипломата, диалог с талибами не означает признание их власти. "Это оперативное взаимодействие", — отметил Боррель на неформальной встрече глав МИД Евросоюза.

Боррель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать контакты с талибами в соответствии с обязательствами нового афганского правительства, чтобы Афганистан не служил для экспорта терроризма в другие страны, а также уважать права женщин и свободу СМИ. Помимо прочего "Талибан" дожен гарантировать возможность отъезда всем желающим.

Брюссель готов вернуть свою миссию в Кабул, если новое правительство создаст условия в сфере безопасности, отметил дипломат.

Сегодня же стало известно, что совет управления Афганистаном возглавил лидер политического крыла "Талибан" Абдул Гани Барадар возглавит совет управления Афганистаном. Об этом сообщает Reuters cсо ссылкой на источники близкие талибам.

В 1980-х годах Барадар воевал в отрядах моджахедов против просоветского правительства. После захвата власти талибами в 1996 году он занимал высокопоставленные должности в правительстве. В феврале прошлого года Барадар поставил свою подпись под соглашением с Соединёнными Штатами в Катаре. Договорённости среди прочего предусматривали вывод войск США и переговоры между "Талибаном" и афганским правительством.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. В свою очередь афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны исламистов.