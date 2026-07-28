Жители Тюмени массово жалуются на запах фекалий от водопроводной воды. По их словам, ее невозможно использовать не только для питья, но даже для мытья и стирки. Такой же запах идет от реки Туры, в которой сейчас задыхается и погибает рыба. Между тем, эта река снабжает водой часть города.

Власти связывают происходящее с аномальным паводком, из-за которого в реку попало большое количество органических вещества и уверяют при этом, что вода соответствует санитарным требованиям. Местные жители, однако, говорят о сбросе в Туру всевозможных отходов и застарелых проблемах с водоочисткой, которые этим летом обострилась до масштабов экологического и коммунального кризиса.

Этот кризис в Тюмени развивается все лето:

Середина июня 2026 года – люди впервые заметили массовый замор рыбы на Андреевском озере. Позже погибшую и задыхающуюся рыбу начинают находить и в реке Тура, в том числе у набережной Тюмени.

– люди впервые заметили массовый замор рыбы на Андреевском озере. Позже погибшую и задыхающуюся рыбу начинают находить и в реке Тура, в том числе у набережной Тюмени. Начало – середина июля – вода в Туре темнеет, появляется резкий болотный, канализационный и сероводородный запах. Рыба массово выходит к берегу, испытывая кислородное голодание.

– вода в Туре темнеет, появляется резкий болотный, канализационный и сероводородный запах. Рыба массово выходит к берегу, испытывая кислородное голодание. 15 июля – специалисты отбирают пробы воды в Туре. Эксперты называют цветность и запах воды экстремально высокими.

– специалисты отбирают пробы воды в Туре. Эксперты называют цветность и запах воды экстремально высокими. С 16 июля – Роспотребнадзор переводит контроль качества речной и питьевой воды на ежедневный режим.

– Роспотребнадзор переводит контроль качества речной и питьевой воды на ежедневный режим. Середина июля – люди начинают массово жаловаться на сильный запах воды из-под крана и неприятный запах в районе Туры. В соцсетях появляются десятки сообщений о невозможности пользоваться водопроводной воды для питья, мытья и стирки.





"Как будто в болоте искупался"

"Воняет фекалиями, рыба в реке гниет, цвет воды ужасный. Вы нам что, из очистных сооружений говно сливаете в Туру, что ли???"

"Вонь ужасная, ею мыться невозможно, ты не моешься, а наоборот мараешься! Примите меры уже, хватит отсиживаться за чаем в своих кабинетах!"

"Вчера гуляли на набережной, запах жуткий… рыба дохлая в Туре… и дома тоже запах от воды отвратительный".

"Как будто в болоте искупался, а посуду когда моешь – вообще какой то трупный запах от воды".

Такими жалобами полны тюменские паблики.

– Я задыхаюсь каждую ночь, закрываю окна, – рассказывает Сибирь.Реалиям жительница Тюмени Светлана (мы не называем имена собеседников из соображений их безопасности – СР). – Однажды не выдержала вони среди ночи, стала задыхаться, мне не хватало кислорода. У меня такое было, когда леса горели, и у нас дымом все воняло. А тут то же самое, и я в час ночи побежала по улице искать, где можно вздохнуть. Я живу напротив реки, тут запах еще хуже, чем везде. Я нашла воздух в центре, подальше от реки, сидела на лавочке, гуляла, чтобы отдышаться спокойно – в 3 часа среди ночи, вместо того чтобы спать. Потом на такси приехала, и опять тошнота от вони.

С 16 июля Роспотребнадзор перевел контроль речной и питьевой воды в ежедневный режим, а 23 июля рекомендовал горожанам временно использовать для питья бутилированную воду.

– Я одна сейчас с детьми и просто не могу столько ее запасти, сколько нужно, – жалуется жительница Восточного округа Тюмени Марина. – Представьте, на пятерых приготовить, когда трое мелких детей бегает, за которыми ты следить должен, пеленки, стирка бесконечная. Мы скоро просто разоримся на доставке.

Исследование воды, отобранной 21 июля в одной из квартир на улице Харьковской, подтвердило, что жалобы горожан связаны не только с субъективным восприятием, пишет NGS72. Из десяти проверенных показателей превышения выявили по трем – запаху, содержанию железа и марганца.

"Кроме того, в воде мог накопиться геосмин – вещество с сильным землистым и болотным запахом, заметным даже в очень малых концентрациях", – пояснил в интервью tmn.aif.ru эколог и руководитель компании по ликвидации загрязнений Ростислав Валеев. По его словам, обычное кипячение не устраняет геосмин, поэтому до стабилизации ситуации безопаснее использовать для питья бутилированную воду.

Водоканал сообщил, что увеличил подачу порошкового активированного угля в 15 раз, скорректировал дозы реагентов и усилил лабораторный контроль.

– После этих их мер у нас у всех аллергия. Я покрылась коркой – буквально все тело, шелушится даже под волосами, – жалуется жительница Тюмени Алина. -И у соседки тоже – зуд, красная сыпь по телу. Это при том, что мы перестали готовить на воде и мыться. Но если ополоснул руки, постирал – вот такое. Сосед наш просто свалился с температурой, острой диареей, скорая поставила – острое отравление. И это все вода! Моя врач отправила меня не только на аллергические тесты, а заодно заставила сдать на гепатит А. Есть опасность. Вот, жду результаты. В шоке просто.

"Технологи предприятия ведут непрерывный мониторинг речной воды и корректируют подачу реагентов для повышения качества очистки ресурса. Вода, подаваемая в город, безопасна для человека", – успокаивает руководство тюменского Водоконала.

Люди, однако они не готовы верить результатам анализов, когда вонь в воде и воздухе дана им, что называется, в ощущениях:

"Вам говорят из всех утюгов, что у нас из крана течет говно! Прекратите устраивать этот цирк, ваша вода не проходит сан пин даже по запаху! Закрывайте водозабор на техперевооружение!"

"Все понятно – старые технологии, экономия – откуда взяться хорошей воде? Покажите видео, как руководитель лаборатории Водоканала пьет из водозаборного крана – ну вода же безопасная, а определяют это как раз они", – пишут люди в пабликах.

"Это застарелая проблема"

Очевидцы рассказывают, что вода в Туре в еще в начале июля потемнела, покрылась пленкой и пахнет болотом, канализацией, сероводородом или нашатырем. К середине июля рыба стала подходить к берегу и хватать воздух, а отдельные участки берега были усеяны ее трупами.

Анализы проб, взятых 15 июля в нескольких точках Туры, показали критический дефицит растворенного кислорода – около 0,8 мг на литр при рыбохозяйственном нормативе порядка 6 мг. Цветность и запах воды специалисты назвали экстремально высокими. Росрыболовство и ВНИРО объяснили замор сочетанием аномального паводка, жары и большого количества органических веществ, попавших в реку с затопленных территорий.

К органическим веществам относятся, например: сточные воды из канализации; навоз и отходы животноводства; остатки растений (листья, трава, древесина); пищевые отходы; отходы предприятий пищевой промышленности

При их разложении расходуется кислород, поэтому рыба погибает от удушья. Однако сами ведомства признавали и давнюю, значительную антропогенную (то есть вызванную деятельностью человека) нагрузку на реку.

Росприроднадзор по Тюменской области еще в 2025 году признавал, что антропогенная нагрузка на Туру связана прежде всего с приёмом большого объёма сточных вод, недостаточной эффективностью очистных сооружений, поступлением загрязняющих веществ из других территорий (в том числе из Свердловской области)

Воду в Тюмени берут из двух водозаборов – Метелёвского и Велижанского. В Метелёвский водозабор (запущен в 1981 году) вода попадает непосредственно из реки Туры, в Велижанский, работающий с 1971 года, – из подземных артезианских источников (Куртамышского и Туртасского водоносных горизонтов). Если раньше Велижанский водозабор давал всего 40% воды, то теперь, из-за ухудшения качества воды нагрузку на него увеличили – сейчас он поставляет в город около 60% воды.

Но это не сильно повлияло на качество воды, из-за которого жизнь тюменцев этим летом стала почти невыносимой.

– Власти говорят, что все дело в паводке. Если паводки идут пятый год – наверное, об этом нужно задуматься, – говорит коренная жительница Тюмени Елена. – И, вообще, вода в Тюмени испортилась не сейчас – это застарелая проблем. Я и раньше уже несколько раз писала в Управление Роспотребнадзора по нашей области мне отвечают, что все в пределах нормы. В нашу речку все, кто угодно и что угодно вбрасывают, заводы химию давно выливают, вот и результат. И еще, говорят, где-то паводком смыло целый септик, в который весь поселок говно вывозил, оттуда все в Туру вымыло, и отходы сельскохозяйственной деятельности смыло – трупы животных, все это отравило реку.

Еще в 2025 году тюменская прокуратура установила, что река "Тура испытывает антропогенное влияние хозяйственной деятельности". Проверка показала проблемы с качеством воды, прокуратура обратилась в суд из-за недостаточных мер по охране реки. Суд признал незаконным бездействие Департамента недропользования и экологии Тюменской области и обязал его установить причины загрязнения Туры и организовать реальные меры по охране реки, дав ведомству на исполнение этого решения два года. Один год прошел и сейчас жители Тюмени смогли убедиться, как выполняются эти решения.

А еще в 2024 год году правительство Тюменской области и областная Дума направляли обращения о включении расчистки Туры в федеральный проект "Вода России". Минприроды ответило, что вопрос возможен при наличии дополнительного финансирования, которое до сих пор так и не нашлось.

Между тем власти Тюмени сейчас рекомендуют людям пить воду из так называемых водоматов – это автоматы по продаже очищенной питьевой воды на розлив. Они сегодня есть почти в каждом микрорайоне и вода в них стоит в два раза дешевле чем в магазинах. Но многие местные этим автоматам тоже не доверяют, потому что в них используется ту же водопроводную воду, которая проходит дополнительную фильтрацию.

– У меня точно такая же вода будет, если через кувшин с фильтром процедить, но этой очистки недостаточно, – говорит Екатерина. – В ней же опасные кишечные палочки, всякие бактерии остаются – это та же самая вода, что идет из Туры. А в магазинах за водой очереди, и часто ее уже нет, дефицит образовался. И никто даже не заботится, чтобы чистую воду подвозить людям. Наши губернатор и мэр города молчат, игнорируют проблему, я им писала – ноль ответа.

Эксперты прогнозируют, что острый кризис в Тюмени продлится еще несколько дней.

– На спад ситуация пойдет не раньше августа, – говорит сибирский ученый, гидролог эксперт Мария. – Сейчас уровень воды в Туре, судя по последним отчетам, достигает 872 сантиметров. Это по-прежнему критично – на 22 сантиметра выше критической отметки. Но даже это еще не максимум – любые новые осадки и время высокой воды продлится еще.

Тем временем в Сети появилась петиция – обращение к президенту Путину, а также губернатору Тюменской области, главе Роспотребнадзора и Генеральному прокурору. Автор требует признать ситуацию чрезвычайной, организовать бесплатный подвоз питьевой воды, провести независимые анализы, полностью пересчитать плату за водоснабжение, проверить действия водоканала и Роспотребнадзора, а в перспективе перевести город с речного водоснабжение на скважинное.