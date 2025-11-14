"Нет ни задачи, ни возможностей решить проблему". России не хватает питьевой воды, в том числе – из-за войны

Более 11 процентов россиян не имеют доступ к чистой питьевой воде – фактически это каждый девятый житель страны. К такому выводу пришли эксперты проекта "Если быть точным" на основе данных официальной статистики за 2024 год. Завершившаяся в этом году федеральная программа "Чистая вода" стоимостью около 200 млрд рублей фактически провалилась. Сибирь.Реалии – о том, почему страна, занимающая второе место в мире по запасам пресной воды, не может обеспечить ею всех своих граждан.

Особенно тяжелое положение с питьевой водой, даже согласно официальным отчетам российских властей, сложилось во многих сельских районах. Как показал проведенный Счетной палатой в 2021 году "анализ мер комплексного развития сельских территорий, на 1 января 2020 года уровень обеспеченности сельских жителей питьевой водой составлял только 67,9 %№".

"Пенсионеры корячатся до Байкала"

Поселок Боярский в Кабанском районе Бурятии тянется по берегу озера Байкал – самого большого пресного водоема на планете. Сейчас здесь живут около 70 человек, хотя, согласно переписи 2010 года, 15 лет назад было в два раза больше. Люди работают на железной дороге, держат хозяйства или туристические базы.

Централизованной подачи воды здесь не было никогда, зато есть два деревянных колодца и по колонке на каждой из двух улиц. При этом на качество и доступность воды жители Боярского жалуются не первый год.

– В том году в ОНФ обращались, а до этого куда только не обращались, – рассказал один из жителей Боярского. – И депутатам, и губернатору писали. Ситуация абсурдная: в 300 метрах Байкал, а у нас воды нормальной нет. Сейчас один колодец отремонтировали, но это временно, потому что там опять или грибок заведется или что-то. Ну, и вообще, не очень удобно это все. Пенсионеры корячатся до Байкала, прямо оттуда воду набирают. Население-то пожилое по большей части…

Один из сельских колодцев был построен более 30 лет назад, второй – администрация выкопала в 2017 году, потратив 190 тысяч. В 2024 году после жалоб населения администрация провела обследование обоих колодцев и пришла к выводу, что они подверглись загрязнению в результате таяния снегов и подъема грунтовых вод. После этого один из колодцев почистили, частично подтремонтировали, а также сделали ремонт одной из колонок, принадлежащей "РЖД".

– Мне удалось добиться ремонта водоколонки от железной дороги и того единственного ремонта колодца, - рассказала экс-депутат совета Кабанского района Юлия Шевелева. – Колонка запитана прямо из Байкала с установленным фильтром. Обслуживает организация "ДТВ", относящаяся к железной дороге. Предполагаю, что вода есть, но, может, и не очень хорошего качества. Ремонт колодца был очень посредственный – тяп-ляп. Да и обслуживанием колодца никто не занимается. Отвечает за это Администрация городского поселения "Бабушкинское".

Местные жители говорят, что ремонт колодца и колонки решил проблему лишь частично.

– Вода из колонки все равно, скорее, техническая, – говорит житель Боярского. – Пить ее мы опасаемся, хотя и на том спасибо. Проблема в том, что колонки могут перемерзнуть в мороз. Тогда снова к Байкалу. А Байкал тоже замерзает зимой. Колодец тот, что отремонтировали… Ну, он все равно нерабочий, потому что грунтовые воды поднимутся. И все то же самое. Видимо, построен неправильно просто.

"Даже в родниках вода не всегда чистая"

Доступ к чистой питьевой воде – проблема не только поселка Боярский, но и многих других населенных пунктов в Бурятии. В 2024 году сообщалось, что чистой питьевой водой из водопровода обеспечены всего около 51% жителей республики. Например, в районном центре Кабанске, что стоит на Селенге, централизованного водоснабжения, охватывающего все село, не было до 2024 года, пока не построили новый водозабор. До этого более 2000 человек, проживающих на юго-востоке Кабанска, были вынуждены ездить за водой в другую часть села.

Что касается России в целом, то, по данным проекта "Если быть точным", в 2024 году доля россиян, обеспеченных чистой питьевой водой, составила 88,7%. По сравнению с 2022 годом показатель улучшился на 1,4 пункта, тем не менее доступа к воде нет фактически у каждого девятого россиянина. Учитывая официальную численность населения около 146 млн человек, трудности испытывают около 16 млн. На отсутствие питьевой воды жители разных российских регионов то и дело жалуются Путину. Например, в поселке Донаурово Кировской области в 2023 году, записывая обращение к российскому президенту с жалобами на отсутствие воды, дорог и доступной медицины, местные говорили, что у них складывается ощущение, будто в Кировской области работают "украинские диверсанты". Чтобы добыть воду зимой, им приходится топить снег. Подобных обращений в сети можно найти десятки.

Авторы исследования проекта "Если быть точным" опирались на статистику Росстата и Федерального агентства водных ресурсов. Если сравнивать ее с другими данными, то абсолютное число россиян, лишенных доступа к чистой питьевой воде, с годами лишь растет.

Например, в 2009 году вице-премьер российского правительства Александр Жуков, не называя источника, заявил, что доступа к воде нет у 11 млн россиян. А спустя 11 лет, в 2020 году, Счетная палата сообщала об отсутствии доступа к воде у 12,3 млн.

Эксперты "Коалиции за устойчивое развитие страны" (КУРС), работая над докладом о социальных и экологических проблемах, опирались на статистику Счетной палаты. По их словам, отрицательную динамику можно объяснить несколькими факторами: сказывается изношенность водопроводных сетей, загрязнение рек, возросшее количество наводнений и недостаточный контроль за качеством родниковых вод, которые зачастую подвергаются загрязнению.

– Во-первых, я бы назвала природные причины, – говорит одна из собеседниц Сибирь.Реалии химик-аналитик Екатерина Измайлова (имя всех собеседников мы меняем на псевдонимы в целях их безопасности). – Участились наводнения, затопления и подтопления, в том числе из-за изменения климата. При наводнениях в природные воды смываются все загрязнения с поверхностей – это снижает качество воды в природных водоемах, в том числе – тех, откуда люди берут воду.

Например, по данным Роспотребнадзора, с 2014 по 2023 год количество поверхностных источников водозабора, качество которых не соответствует санитарным нормам, выросло на 4,76%.

– Кроме того, люди часто думают, что в родниках вода чистая, и берут оттуда питьевую воду. Это не всегда так: в подземные воды также попадают загрязнения и от неочищенных сточных вод. От выгребных ям, от сельхоз- и промышленных отходов. При этом госконтролю (мониторингу Росгидромета) родники не подлежат. Есть исключения, когда активные жители и специалисты добиваются включения родника в госреестр. И есть примеры, когда муниципалитет по собственной инициативе проверяет качество воды в местных родниках, используемых населением. Но это единичные случаи. – говорит эксперт.

По данным Счетной палаты, в 2023 году общий износ объектов водозабора достиг почти 67%, а износ системы водоснабжения – 75%. При этом с 2021 по 2023 год в России заменили 1% систем водоснабжения. С другой стороны, на качество и доступность питьевой воды влияет загрязнение водоемов. Так, в 2022 году количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения достигло рекордного на тот момент показателя - 2471 инцидент на не менее чем 320 водных объектах. К 2024 году число подобных происшествий выросло до 3095. Больше половины случаев загрязнения пришлись на Волгу и Обь, пострадали также Енисей, Дон, Ангара, Нева и другие водоемы.

– Вероятно, причина роста количества случаев загрязнения в том, что в 2023 году власти законодательно ослабили контроль бизнеса Желая поддержать предпринимателей в условиях санкций и экономической неопределенности, в России в 2023 году был принят комплекс мер, направленных на ослабление контроля над бизнесом (в частности, проверок и надзора). Плановые неналоговые проверки большинства субъектов МСП были отменены. Общее число контрольных проверок бизнеса и бюджетной сферы за три года сократилось на 62 %. В 2023 году постановлением правительства № 372 от 10.03.2023 продлено применение моратория до 2030 года в отношении проверок субъектов малого и среднего предпринимательства., в том числе по экологическим показателям. – говорит гидротехник Анатолий Драгунов. – Был введен мораторий на плановые проверки для предприятий первой-четвертой категорий экологического риска. Они хотели снизить административное давление, но в итоге ослабили экологический надзор. Разумеется, большой вклад в загрязнения вносят коммунальные и другие стоки, если нет очистных сооружений или они плохо работают, например, особенно вблизи водозаборов. Неочищенные или плохо очищенные коммунально-бытовые стоки, стоки производств, с сельскохозяйственных полей, навозохранилищ, свалок и любой другой деятельности – все это влияет на качество питьевой воды.

"Нет денег – нет воды"

По данным ООН на 2025 год, около 2 млрд человек – или каждый четвертый житель Земли – не имеет доступа к безопасной питьевой воде. При этом Россия по запасам пресной питьевой воды уступает лишь Бразилии, однако победить дефицит не может. По мнению эколога Валерия Решетникова, в первую очередь сказывается плохое состояние инфраструктуры или ее отсутствие: происходят обвалы скважин, загрязняющих воду, а часть ресурсов теряется по время доставки из-за плохого состояния трубопроводов.

– Водоемов в России так или иначе хватает, в том числе – водозаборных, – говорит Валерий Решетников. – Но вода, если можно так сказать, распределяется неравномерно. Например, самый проблемный регион Калмыкия, где объективно воды нет – мало водоемов, он засушливый, а питьевая вода доступна всего 7-10% жителей. Нужны технологические решения – например, водопровод для доставки воды из Волги. Но там постоянно с его строительством какие-то проблемы, построить не могут. Нельзя сказать, чтобы проблема в стране вообще не решалась, но темпы явно недостаточны. У коммунальных предприятий (как правило, это какой-то "Водоканал") средств не ремонт или строительство, как правило не хватает, у региональных властей – тоже. Именно поэтому придумали федеральную программу "Чистая вода". На 2025 год там рассчитано 53 млрд. Сумма, на мой взгляд, недостаточная, потому что только на Калмыкию надо 50. Нет денег – нет воды. Это формула работает не только для Калмыкии, но и тех же прибайкальских регионов.

При этом, каждый день войны в Украине, по разнымоценкам, стоит России приблизительно 30 млрд рублей.

Между тем с 2006 по 2015 годы в Калмыкии шло строительство Ики-Бурульского группового водопровода, которое завершилось лишь уголовным делом о хищениях 300 млн рублей. В 2025 году власти пообещали строительство Волжского группового водовода, который обойдется в 50 млрд рублей.

В ходе реализации федеральной программы "Чистая вода" власти потратили около 200 млрд рублей за пять лет. При этом в рамках подпроекта "Оздоровление Волги" к 2024 году построили 139 объектов (водозаборных и очистных сооружений) общей стоимостью 127 млрд, однако лишь шесть из них соответствовали показателям, заявленным в проекте. В Ярославской области, например, ни одно очистное сооружение не работало должным образом, а Следственный комитет возбудил дело о хищении 700 млн рублей. Провалился проект и в Иволгинском районе Бурятии, где неправильно построили новый водовод.

– Общая проблема этой программы в том, что у нее нет ни задачи, ни возможностей решить проблему системно, – говорит Анатолий Драгунов. – Во многих регионах программа вообще сводится к уборке мусора на берегах реки на каком-то локальном участке – 1, 2 или 3 км. Где-то удалось модернизировать очистные сооружения, где-то, возможно, построить единичные новые, но все равно остаются тысячи населенных пунктов, не имеющих канализации и централизованных очистных сооружений. В сельской местности в частных домах все еще используются выгребные ямы, а кто-то выводит стоки своих туалетов и бань прямо в ближайшую канаву, ручей или реку. Тут мы затрагиваем и другую проблему: установка септиков или локальных очистных – вопрос ответственности или финансовой состоятельности домовладельцев. И хотя неочищенные сбросы запрещены, этого у нас никто не проверяет.

По словам экспертов "Коалиции за устойчивое развитие страны", боевые события между Россией и Украиной также повлияют на доступность чистой питьевой воды в стране. Вероятно, более точно масштабы можно будет оценить после окончания войны, однако уже сейчас можно говорить о появлении новых источников загрязнения. Например, в бассейне реки Северский Донец, которая располагается, в том числе, на территории Ростовской и Белгородской областей, в результате боев оказались затоплены несколько шахт. Состояние воды в них пока не исследовалось, но есть вероятность, что Северский Донец перестанет быть безопасным источником воды.

– Боевые действия несут в себе много угроз для экологии, и для доступности питьевой воды, – говорит эксперт "Коалиции за устойчивое развитие страны". – Угрозу представляют вредные выбросы, сопровождающие запуск ракет, утечки ГСМ при движении военной техники, военные лагеря и продукты жизнедеятельности военных. Все это в итоге скажется.

По словам собеседников Сибирь.Реалии, суммарные расходы российского бюджета на программы и проекты, связанные с водоснабжением и развитием коммунальной инфраструктуры, за годы войны выросли в номинальном выражении в 1,5-2 раза. Однако с учетом роста цен фактическая динамика увеличения расходов отсутствует, а по некоторым показателям даже снижается. Из-за этого проекты упрощаются, сметы в целях экономии корректируются, сроки сдачи переносятся.

По некоторым оценкам, военные расходы в российском бюджете в 2025 году в 15 раз превышают траты на инженерно-коммунальную инфраструктуру (включая водоснабжение).