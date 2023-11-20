Из Кыргызстана вышлют уроженца Чечни Мансура Мовлаева

Бишкекский городской суд признал уроженца Чечни Мансура Мовлаева виновным в незаконном пересечении границы и постановил выдворить его из страны. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщил его адвокат Бакыт Автандил. Он и его доверитель не согласны с утвержденным приговором, считая его необоснованным, и будут его оспаривать. Мовлаев утверждает, что на родине с ним могут расправиться сторонники главы Чечни Рамзана Кадырова.

По словам адвоката, сторона защиты просила суд назначить Мовлаеву максимальное наказание за незаконное пересечение границы, но не выдворять его из Кыргызстана.

27-летний Мансур Мовлаев – мастер спорта по тхэквондо. В 2018 году он работал инженером в "Чеченэнерго". Некоторые СМИ, а также чеченские оппозиционеры сообщали, что в 2020 году Мовлаева осудили на три года лишения свободы за критику властей республики, однако по какой именно статье, неизвестно – соответствующего решения нет на сайте судов.

Мовлаева освободили условно-досрочно в 2022 году, но в августе его снова похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни. Его удерживали в одной из секретных тюрем, но ему удалось сбежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан, где преследуемый находится с прошлого года, пишет сайт 24.kg. В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме.

По данным чеченских активистов, в августе кадыровцы похитили всех родственников Мансура Мовлаева, которые живут в селе Старые Атаги, их удерживали в Шалинском РОВД.