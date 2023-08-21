В Кыргызстане задержали бежавшего после похищения уроженца Чечни

В Кыргызстане задержали уроженца Чечни Мансура Мовлаева, который сбежал после похищения сотрудниками чеченских правоохранительных органов. Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода ("Азаттык") со ссылкой на адвоката Илгиза Насырова и главу правозащитного движения "Бир дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаилову.

Мовлаева задержали 20 августа сотрудники Государственного комитета национальной безопасности. Некоторые СМИ сообщили, что это произошло в аэропорту "Манас", однако адвокат задержанного отметил, что по предварительной информации, это произошло в Иссык-Кульской области.

"Мансур Мовлаев из России прибыл в Казахстан, а оттуда – в Кыргызстан. На него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы". У него в Кыргызстане нет жилья и регистрации, паспорта у него тоже нет", – заявил юрист.

По словам Насырова, Мовлаеву грозит штраф или лишение свободы до двух лет. 21 августа в Первомайском районном суде Бишкека ему изберут меру пресечения на время расследования. ГКНБ Кыргызстана пока не прокомментировал задержание чеченского активиста.

Согласно данным сайта vc.ru, 28-летний Мансур Мовлаев является мастером спорта по тхэквондо. В 2018 году он работал инженером в "Чеченэнерго". Некоторые СМИ, а также чеченские оппозиционеры сообщают, что в 2020 году Мовлаева осудили на три года лишения свободы за критику властей республики, однако по какой именно статье, неизвестно - соответствующего решения нет на сайте судов.

Сообщается, что Мовлаева освободили условно-досрочно в 2022 году, но в августе его снова похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни. Мовлаева держали в одной из секретных тюрем, но ему удалось сбежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан, где преследуемый находится с прошлого года, пишет сайт 24.kg. В России его объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме.

По данным чеченских активистов, накануне сотрудники правоохранительных ораганов Чечни похитили всех родственников Мовлаева, которые живут в селе Старые Атаги. Сейчас их удерживат в Шалинском РОВД. Официального подтверждения этой информации нет.

При этом правозащитники в Кыргызстане называют активистом и самого задержанного Мовлаева. По словам Толекан Исмаиловой, он "выступал против нарушений прав человека и политических репрессий в Чечне. В своих высказываниях и публикациях активист поднимал вопросы нарушения свободы слова, произвола правоохранительных органов и другие проблемы в регионе".