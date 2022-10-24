Война бесцельная. Восемь месяцев вторжения России в Украину

Заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко, выступая 22 октября перед школьными классными руководителями, совершил своего рода прорыв, впервые с начала войны назвав вещи своими именами. Вот его цитата: "Мы обязательно выиграем и эту войну: и "горячую", и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность".

Вдруг оказывается, что у нас все-таки война. И совершенно непонятно, за что страдают все те люди, которых судили за "фейки". Причем война эта должна стать "народной", и чем скорее, тем лучше.

Зачем все это? Какую конечную цель преследуют в Кремле?

Война длится уже восемь месяцев. Не то, чтобы это было какой-то "круглой" датой. Но в условиях, когда каждый день лишает одних жизни, других – здоровья (как физического, так и психического), третьих – имущества, а четвертых – будущего, следует время от времени оглядываться назад. Хотя бы для того, чтобы лучше понимать, куда в конечном итоге можем прийти. Следует отвлечься от споров о том, кто сильнее страдает от санкций и кому нанесен более серьезный ущерб и попытаться ответить на простые вопросы – зачем все это? Какую конечную цель преследуют в Кремле, по крайней мере на словах?

В самом начале войны Владимир Путин обозначил ее цели двумя словами: "демилитаризация" и "денацификация" Украины. За ними стоял совершенно конкретный сценарий: быстро разбомбить военные склады, вывести из строя ключевые оборонные предприятия, взять под контроль военные аэродромы с находившейся там техникой. Это все демилитаризация.

А параллельно взять Киев и крупнейшие украинские города, свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и посадить марионеточное правительство во главе с лояльным Кремлю персонажем. Который, среди прочего, обеспечил бы отказ Украины от вступления в НАТО. То есть обеспечить ту самую "денацификацию", на которой войну можно было бы и закончить. Впрочем, справедливости ради, это действительно была бы не война, а "спецоперация", пусть и очень масштабная. Понятно, что главным в этой “спецоперации” было решение внутриполитических задач с использованием "кальки" 2014-2015 годов.

Авторитет Владимира Зеленского и его поддержка в украинском обществе многократно выросли

Однако все нарисованные заранее планы провалились, и уже летом стало очевидно, что ни заявленные, ни какие-то другие цели недостижимы. Более того, эффект получился ровно противоположный. Авторитет Владимира Зеленского и его поддержка в украинском обществе многократно выросли. Он превратился в настоящего лидера, с которым встречаются и ведут переговоры президенты и премьеры ведущих стран мира.

Что до подрыва украинского военного потенциала, то он за последние месяцы только вырос. Чем сильнее страдают мирные жители, чем больше военных преступлений совершают российские войска, тем более серьезное оружие получают украинцы от развитых стран. При этом российские военные склады, переполненные к началу войны, постепенно пустеют. Беспрецедентные санкции со стороны развитых стран затрудняют производство и ремонт современного оружия и боевой техники. То есть, снижается как раз российский военный потенциал. Существовавшее весной бесспорное военное преимущество российской группировки перед украинской армией тает с каждым днем.

Выяснилось, что иногда развязать войну гораздо проще, чем ее завершить

Пришлось срочно переформулировать официальные цели развязанной войны. Потому что даже у вполне лояльных Путину россиян все чаще стали возникать вопросы о том, ради чего они должны терпеть все происходящее: цинковые гробы, санкции, военную цензуру, политические репрессии. Оказалось, что все было для того, чтобы "освободить" так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах 2014 года. Из Кремля понеслась уже "благая весть" о готовности удовлетвориться захваченным и начать переговоры. Но тут выяснилось, что иногда развязать войну гораздо проще, чем ее завершить. Особенно если дела на фронте идут совсем не так, как хотелось бы. Вместо переговоров украинская армия вооружилась, перегруппировалась и перешла в наступление.

Все неудачи Кремля проистекают из отсутствия стратегического мышления. Любые действия просчитываются максимум на два-три шага вперед. Действие – предсказуемый ответ, к которому мы уже готовы – новое действие. И временный паралич, когда схема по тем или иным причинам не срабатывает. После чего спешная разработка нового сценария, такого же куцего и ограниченного. Горизонт планирования не превышает нескольких месяцев.

В путинском возрасте такой подход, может, и оправдан. Для него каждый день может стать последним. Покуражиться напоследок – мечта многих не обремененных моралью стариков. Расхлебывать все-равно не им. Однако для страны это катастрофа, поскольку каждый следующий сценарий хуже предыдущего.

Системам энерго- и теплоснабжения наносится серьезный ущерб

В последние недели события начали развиваться стремительно. Успешное наступление украинской армии, мобилизация, спешное оформление аннексии четырех украинских областей, военное положение и "особые режимы" в российских регионах, спешное возведение линий обороны в Белгородской и Курской областях. Теперь вот еще и "народная" война с партизанами, ополчением и трудовыми подвигами в тылу. А параллельно российская армия массированно обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру. Системам энерго- и теплоснабжения наносится серьезный ущерб.

Сильнее всего страдает от этого мирное население. То самое, которое изначально собирались освобождать в рамках "денацификации". Если бы все происходило на пару месяцев позже, могло бы закончиться полномасштабной гуманитарной катастрофой. При минусовых температурах в нарушенных системах теплоснабжения могла замерзнуть вода, трубы полопались бы, и восстановить отопление домов в крупных городах стало бы практически невозможно.

"Двухходовка", которая сложилась в головах кремлевских стратегов, прозрачна. Угроза массового исхода из украинских городов и нового наплыва беженцев должна заставить страны Евросоюза оказать давление на Зеленского и заставить его пойти на переговоры и прекращение огня.

Россиянам стало совершенно невозможно объяснить, как "спецоперация" вдруг превратилась в войну

Но эффект пока ровно противоположный. В отличие от россиян, для украинцев эта война с самого начала была именно войной. И чем больше ракет и "дронов-камикадзе" падает на жилые кварталы, тем более народной эта война становится. Развитые страны, видя нарушение Россией всех международных конвенций, все реже говорят о "дипломатическом пути" решения конфликта. Зато все чаще возвращаются к заглохшей, казалось было, идее использовать замороженные российские резервы для помощи Украине. И отмечают, что для предотвращения гуманитарной катастрофы может оказаться полезной поставка современных систем ПВО.

Хуже того. Россиянам стало совершенно невозможно объяснить, как "спецоперация" вдруг превратилась в войну и почему эта война должна стать "народной". В чем ее цель? Убить или насмерть заморозить как можно больше украинцев? Разрушить их дома? Украсть их зерно и подсолнечное масло? Что должно произойти, чтобы можно было, наконец, выпить за победу? И что будет после того, как пройдет похмелье после выпитого.