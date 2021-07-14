Из любви к искусству. Владимир Абаринов – о критериях влияния

51-летний американский бизнесмен средней руки со скандальной репутацией увлекся живописью. Он забросил бизнес, оборудовал себе мастерскую в гараже, дает интервью, в которых рассуждает о влиянии на свое творчество Карла Юнга, а недавно модный нью-йоркский галерист объявил, что выставляет его работы на аукцион.



Ну и на здоровье. Флоренс Фостер Дженкинс, героиня одноименного фильма (в российском прокате – "Примадонна"), мнила себя великой оперной певицей, выступала с сольными концертами и записывалась на пластинки, хотя её душераздирающие вопли – пытка для человека со слухом. Дональд Трамп убежден, что его книги – шедевр изящной словесности и вершина человеческой мудрости. Владимир Путин пишет на досуге картины и даже стал третьим по дороговизне современным русским художником, после Ильи Кабакова и Эрика Булатова.



Работает новоиспечённый живописец в разнообразной технике, пишет маслом, тушью и акрилом по холсту, металлу и японской синтетической бумаге "юпо", использует коллаж и тексты (стихи собственного сочинения), накладывает краски слоями, иногда выдувает их на полотно ртом через металлическую трубку. Есть среди его работ чистая абстракция, попадаются человеческие фигуры и части тел, растения, а про одну его картину искусствовед испуганно сказал, что ведь это портрет ковида.



Мнения экспертов о художественной ценности этих произведений расходятся. Некоторые говорят, что для начинающего это очень даже недурно. Иные – что это чистой воды эпигонство. Один из ценителей назвал эту живопись "гостиничной эстетикой", имея в виду картины, висящие обычно в номерах и коридорах отелей. "Более безликого искусства я и вообразить не могу", – добавляет он. Другой назвал её "типичным пост-зомби-формализмом". Зомби-формализм – это банальное подражание остромодному стилю. Стало быть, пост-зомби-формализм – это подражание подражанию.



Но даже тот, кто говорит, что, пожалуй, купил бы "пару штук" такой живописи, округляет глаза, узнав, за какие деньги её собираются продавать. От 75 до 500 тысяч долларов – начальная аукционная цена лотов. Ценник запредельный для новичка. Но, как говорил в аналогичном случае Остап Бендер, "тут всё дело в том, какой отец". Начинающий живописец – "первый сын" США Хантер Байден. Его уже давно обвиняют в том, что он не только пользовался в интересах личного бизнеса служебным положением своего отца, но и приторговывал доступом к нему. В свете таких обвинений аукционная цена его полотен выглядит как замаскированная форма взятки.

Байден пришел в Белый дом в том числе благодаря обещанию восстановить высокие этические нормы, грубо нарушенные его предшественником

Понимая это, юристы Белого дома составили текст соглашения Байдена-сына с галереей Жоржа Берджеса. Владелец галереи обязался не разглашать имена покупателей. Их не узнает даже автор. Кроме того, он пообещал отклонить любое, пусть самое выгодное предложение, если сочтет его подозрительным. Таким образом Белый дом надеется избежать обвинений в нарушении этики. "Разумеется, он, как и любой ребенок президента, имеет право на карьеру художника, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. – Но все вопросы, касающиеся продажи произведений и установления цен на них, будет решать профессиональный галерист с соблюдением высочайших стандартов отрасли".



Бывший глава Управления правительственной этики в администрации Обамы Уолтер Шауб говорит, что отрасль как раз славится отсутствием этических стандартов. Анонимность покупателей здесь в порядке вещей. The Washington Post, первой сообщившая о сделке, напоминает, что министерство финансов США в прошлом году предупреждало: вторичный арт-рынок позволяет иностранцам обойти санкции и получить доступ к экономике США. Гарантией от коррупции была бы как раз полная прозрачность, считает Шауб, обратившийся в твиттере непосредственно к президенту, призывая его либо расторгнуть сделку, либо сделать имена покупателей публичными. Другим выходом из положения была бы анонимность художника, но это уже невозможно.



Тут можно было бы сказать, что арт-рынок потому и навлекает на себя разного рода подозрения, что оценка современных произведений искусства имеет крайне субъективный и спекулятивный характер. А это значит, что обвинить художника, галериста или покупателя в нарушении этики, тем более в коррупции, очень сложно. Но Джо Байден пришел в Белый дом в том числе благодаря обещанию восстановить высокие этические нормы, грубо нарушенные его предшественником. Это не тот случай, когда папа может отделаться дежурной фразой о том, что он не вмешивается в дела сына.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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