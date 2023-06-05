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Время Свободы

"Из нас делают Северную Корею!" Откровения депутата Затулина

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 июня

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Время Свободы - Темы дня 05.06.2023
by Радио Свобода

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На территории Белгородской области продолжаются обстрелы, РДК и легион "Свобода России" объявили о захвате в плен группы российских военнослужащих;

В нескольких российских регионах по радио было передано фальшивое обращение Владимира Путина о нападении на Россию стран НАТО и о всеобщей мобилизации;

Будут ли неприятности у депутата Константина Затулина из-за его слов на форуме "Какая Украина нам нужна"?

Более ста человек задержаны в России на акциях в поддержку Алексея Навального в день его рождения 4 июня.

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