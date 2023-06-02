В Белгородской области продолжаются обстрелы, местные власти заявляют о двух погибших мирных жителях;

В Киеве, где при ракетном обстреле погибли три человека, не сумевшие вовремя попасть в бомбоубежище, возбуждено уголовное дело;

Из-за чего Евгений Пригожин поссорился с руководством Чечни;

Возможно ли в условиях войны развитие малого и среднего бизнеса в России.

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