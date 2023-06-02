Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Повесть о том, как поссорились Рамзан Ахматович с Евгением Викторовичем

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 июня

Embed
Время Свободы - Темы дня 02.06.2023.MP3
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

В Белгородской области продолжаются обстрелы, местные власти заявляют о двух погибших мирных жителях;

В Киеве, где при ракетном обстреле погибли три человека, не сумевшие вовремя попасть в бомбоубежище, возбуждено уголовное дело;

Из-за чего Евгений Пригожин поссорился с руководством Чечни;

Возможно ли в условиях войны развитие малого и среднего бизнеса в России.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG