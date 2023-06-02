В Белгородской области продолжаются обстрелы, местные власти заявляют о двух погибших мирных жителях;
В Киеве, где при ракетном обстреле погибли три человека, не сумевшие вовремя попасть в бомбоубежище, возбуждено уголовное дело;
Из-за чего Евгений Пригожин поссорился с руководством Чечни;
Возможно ли в условиях войны развитие малого и среднего бизнеса в России.
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