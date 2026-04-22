Из областей на границе с Украиной могли уехать около 60 тысяч человек

Жители российских регионов, граничащих с Украиной, всё чаще их покидают - на фоне боевых действий и ударов по приграничным территориям. Только из Белгородской и Курской областей с 2023 года могло уехать около 60 тысяч совершеннолетних жителей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на электоральную статистику - это один из немногих видов статистики по этим регионам, доступных после начала полномасштабной войны.



По данным ЦИК, в Курской и Белгородской областях за последние три года количество избирателей снизилось на 58,7 тысяч человек. В Белгородской области их число сократилось на 26 тысяч (2,1%), а в Курской - на 32,7 тысяч (3,6%). Оба региона практически ежедневно подвергаются обстрелам, а часть Курской области несколько месяцев в 2024-25 годах была захвачена военными ВСУ, что привело к эвакуации жителей нескольких районов. Как правило, они были размещены в областном центре или других районах.

В случае с Курской областью убыль населения косвенно подтверждает Федеральный единый регистр застрахованных лиц. С 2023 года в нём было зарегистрировано 28 126 заявлений от жителей области о выборе организаций для медицинской помощи за пределами региона. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в конце 2025 года также сообщал, что порядка 60 тысяч человек сменили прикрепление в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионе, и большинство тех, кто это сделали - жители приграничных муниципалитетов, отмечает "Настоящее Время".



Официальные данные по убыли населения из приграничных регионов региональные органы Росстата не разглашают по распоряжению правительства. Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", при этом отмечают, что местным властям удалось избежать "обвальной" убыли населения за счет господдержки, в частности льготного предоставления земельных участков и запуска в 2026 году региональной льготной ипотеки на строительство.