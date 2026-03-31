Здание правительства Белгородской области атаковал дрон

Здание правительства Белгородской области после атаки дрона, Белгород, 31 марта 2026 года
Во вторник украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области – повреждены фасад и остекление. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. "Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу", – написал Гладков.

Позднее стало известно о еще двух пострадавших, за медицинской помощью обратились еще две женщины: одна из них – сотрудник, а другая – посетительница администрации.

Украинская сторона не комментировала сообщение об атаке.

Здание белгородского правительства расположено на Соборной площади в центре Белгорода.

