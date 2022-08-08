Из порта Южный под Одессой впервые с начала войны вышел сухогруз

Из порта Южный под Одессой впервые с начала войны вышел корабль с украинским продовольствием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Сухогруз следует в Италию. Он объединился в караван с балкером, вышедшим из порта "Черноморск" в Нидерланды. На борту обоих судов 60 тысяч тонн продовольствия.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, теперь для экспорта сельхозпродукции задействованы все порты Большой Одессы, из которых налажен экспорт в рамках так называемой зерновой сделки. Её заключили в Стамбуле 22 июля представители России и Украины при содействии ООН и Турции.

Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Москва и Киев гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов.

7 августа в украинский порт прибыло первое с начала войны судно под загрузку. Таким образом, "зерновой коридор" заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины".

Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в развивающихся странах Африки и Азии, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.

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