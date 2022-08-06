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В Украину впервые с начала войны прибыло судно под загрузку

Сухогруз Fulmar S

В субботу в украинский порт впервые с начала полномасштабного российского вторжения прибыло судно под загрузку – сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса. Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Мы уже можем констатировать факт, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – "зерновой коридор" заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины", – отметил Кубраков.

По его словам, Украина рассчитывает через две недели принимать по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Ежемесячно из портов Большой Одессы планируется отправлять по 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренностей.

Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов.

  • Из-за войны в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.

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