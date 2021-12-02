Из Росреестра исчезли данные о сотрудниках ФСБ из "дела Навального"

Росреестр - единая база данных с информацией о собственниках недвижимости - скрыл данные о домах, квартирах и земельных участках, которые принадлежат предполагаемым сотрудникам российских спецслужб, возможно, причастным к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Это утверждается в расследовании, опубликованном в четверг командой Навального.

В частности, из Росреестра удалены ранее находившиеся там записи о квартире Олега Таякина, которого сторонники Навального считают участником "команды отравителей" из ФСБ. Также из Росреестра удалены квартира и участок в Подмосковье генерала, начальника Центра специальной техники ФСБ России Владимира Богданова. Его подозревают в том, что именно он руководил отравителями.

Имена ряда других сотрудников ФСБ, фигурировавших в расследовании Bellingcat об отравлении Навального, как утверждается, заменили на "Российскую Федерацию". "Александров, Кудрявцев, Макшаков, Васильев в Росреестре теперь не отображаются. Родителей Паняева тоже удалили из Росреестра" - пишут авторы расследования.

В Росреестре также засекречены данные, например, о недвижимости бывшего министра внутренних дел Рашида Нургалиева, сыне действующего главы МВД Владимира Колокольцева, дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина, председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, главы Ростуризма Зарины Догузовой, бывшей главы Мосгорсуда Ольги Егоровой и даже родственников президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

"Достаточно очевидно, что услуга по удалению себя из Росреестра доступна теперь неограниченному количеству чиновников, их родственников, друзей и приятелей" - пишут авторы расследования. Засекречивание же данных о недвижимости сотрудников ФСБ, имена которых фигурировали в расследовании об отравлении Навального, по мнению соратников оппозиционера, служит дополнительным доказательством того, "что в России существует отряд ФСБ, который занимается политическими казнями, внесудебными расправами".

Первый случай "засекречивания" информации в Росреестре несколько лет назад был также отмечен командой Навального - имена сыновей тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки заменили кодами из цифр и букв.

Впоследствии вместо имён крупных чиновников и сотрудников спецслужб в Росреестре нередко стали указывать в качестве собственника "Российскую Федерацию".

Алексей Навальный был - как утверждают его сторонники и как подтвердили несколько лабораторий на Западе - отравлен в России 20 августа. Он выжил после долгого лечения. В отравлении Навального его соратники, опираясь на данные расследования Bellingcat и других СМИ, подозревают группу сотрудников ФСБ. В России даже не было открыто уголовное дело. Российские власти заявляют, что если Навальный и был отравлен, то уже в Германии, куда его вывезли на лечение.