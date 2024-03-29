Из российских аптек пропал сверхбыстрый инсулин аспарт "Фиасп"

В первом квартале госзакупки инсулина аспарт "Фиасп", после инъекции которого почти сразу можно принимать пищу, сократились на 95 процентов. Его уже не найти в аптеках, пишет газета "Коммерсант".

По подсчетам Headway Company, госзакупки инсулина аспарт в январе–марте 2024 года снизились год к году на 70 процентов. Среди препаратов короткого действия ранее по объему лидировал "Фиасп" от датской Novo Nordisk – его закупки сократились на 95 процентов. По данным AptekaMos, этот препарат также пропал из аптек ряда городов, включая Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

В Novo Nordisk объясняют задержки поставок повышенным спросом. По данным RNC Pharma, в январе–феврале 2024 года в Россию было поставлено вдвое меньше "Фиаспа", чем годом ранее, – 90 тысяч против 200 тысяч упаковок. Отвечая на запрос одной из общественных организаций, производитель препарата сообщил, что следующая поставка "Фиаспа" ожидается только в июне этого года.

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова рассказала "Коммерсанту", что проблемы с закупками препарата начались в конце 2023 года, а в 2024 году некоторые регионы уже не смогли приобрести "Фиасп".

На рынке есть аналог "Фиаспа" от российского "Герофарма", однако объем его поставок пока невелик. По данным Headway Company, сначала года компания произвела 300 тысяч упаковок.

"Фиасп" является сверхбыстрым инсулином, он позволяет пациентам с диабетом почти сразу принимать пищу после инъекции. В России пациенты с диабетом могут получать инсулины бесплатно, но некоторые предпочитают покупать конкретные препараты самостоятельно в аптеках.