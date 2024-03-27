В России не хватает препаратов для терапии людей с ВИЧ

Российские пациенты с ВИЧ сообщают о перебоях с обеспечением антиретровирусными (АРВ) препаратами в учреждениях Федерального медико-биологического агентства. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как отметили в общественном движении "Пациентский контроль" из-за нехватки лекарств, пациентам приходится менять схему лечения и, в частности, возвращаться к вариантам терапии, при которых были серьезные побочные эффекты.

Также пациенты рассказали, что им отказывают в проведении своевременных анализов - на уровень вирусной нагрузки или показатели иммунного статуса.

В "Пациентском контроле" отмечают, что такие перебои происходят не впервые, причину этого эксперты видят в том, что с 2020 года ФМБА России выведен из подчинения Минздрава России. региональные министерства не могут влиять на лекарственное обеспечение медучреждений.

ФМБА признало проблему и заявило, что решает вопрос во взаимодействии с Минздравом.

Аналитик фармрынка Николай Беспалов в разговоре с "Коммерсантом" заявил, что перебои и АРВ-терапией наблюдаются не только в учреждениях ФМБА.

"В прошлом году был исчерпан бюджет на закупку соответствующего набора АРВ-препаратов, в том числе за счет перевода пациентов со старых и малоэффективных препаратов на более дорогостоящую терапию. Отчасти проблема решалась за счет бюджета конкретных лечебных учреждений, региональных программ и так далее, но для её системного решения надо кардинально пересматривать объем федерального финансирования", - сказал он.

По данным "Коммерсанта", в 2024 году из 61 аукциона на закупку препаратов для терапии ВИЧ не состоялось 17 - поставщики не вышли на торги. Минздрав не смог закупить 107 тысяч годовых курсов препаратов на общую сумму около одного миллиарда рублей. По мнению экспертов, причиной стали заниженные цены, по которым поставщики не готовы продавать препараты.