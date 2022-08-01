В РФ из аптек пропал необходимый для детей препарат "Дриптан" 

В шестнадцати регионах России из аптек пропал препарат "Дриптан", из-за этого почти тысяча российских детей с инвалидностью остались без лечения, сообщает издание "Вёрстка".

Как установило СМИ, это произошло из-за того, что французская компания Abbott после вторжения российских войск в Украину перестала поставлять препарат, у которого нет аналогов, в РФ, а местные власти не ищут альтернативные источники поставок.

"Дриптан", в частности, нужен детям с редким и тяжёлым заболеванием - расщепление позвоночника, которое чаще всего появляется на ранних этапах беременности: при формировании плода некоторые позвонки у ребёнка не закрываются костной тканью, в результате нервы и оболочки спинного мозга остаются открытыми.

В тяжёлых случаях заболевание приводит к неврологическим и урологическим проблемам: некоторые пациенты передвигаются на инвалидной коляске и испытывают проблемы с недержанием мочи и кала. Без должного лечения болезнь может закончиться летальным исходом.

При этом в России "Дриптан" не вошёл в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Эксперты считают, что именно поэтому государство не беспокоится о его закупках и не отслеживает остатки.