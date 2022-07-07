В России официально появился препарат "Золгенсма"

Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), официально появился в России, сообщает "Интерфакс".

Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Три упаковки препарата уже использовали Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Минздрав также разработал постановление правительства, согласно которому дети с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями – подопечные государственного фонда "Круг добра" – смогут получать необходимые лекарства еще год после достижения совершеннолетия. Таким способом ведомство намерено решить острую проблему финансирования непрерывного обеспечения препаратами орфанных пациентов, переходящих рубеж 18-летия.

В конце прошлого года Минздрав зарегистрировал в России препарат "Золгенсма". До этого благотворительные фонды, в том числе президентский "Круг добра", закупали препарат за границей.

"Золгенсма" – одно из трех существующих в мире лекарств, которые используют для лечения СМА. Препарат выпускает швейцарская компания Novartis. Стоимость одной дозы препарата составляет более чем 2 миллионов долларов. Для лечения необходимо однократное применение лекарства.