Погранпереход из сектора Газа открылся для выезда иностранцев

Пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом утром в среду временно открыли для пропуска на территорию Египта граждан третьих стран, находящихся в секторе Газа, и нескольких десятков жителей сектора, раненых в результате израильских воздушных ударов. Об этом была заключена договорённость при посредничестве Катара, - сообщает агентство Reuters. В переговорах участвовали и США.

Арабские телеканалы показали, как несколько сот человек, собравшиеся на погранпереходе, прошли через него. По всей видимости, речь идёт об обладателях иностранных паспортов. Сообщается, что в среду должны пропустить 500 человек.

Арабские СМИ сообщают, что утром в среду в сектор Газа из Египта въехали десятки машин скорой помощи. Утверждается, что они заберут 81 раненого.

Соглашение не касается других вопросов, таких как освобождение удерживаемых группировкой ХАМАС заложников или гуманитарные перемирия.

Единственный погранпереход между сектором Газа и Египтом не работает в нормальном режиме. Власти Египта опасаются наплыва беженцев из Газы. Египет не хочет их пускать на свою территорию в том числе по политическим причинам, опасаясь, что в случае исхода жителей из Газы палестинцы потеряют эту территорию. Погранпереход в последнее время открывался только для проезда в сектор машин с гуманитарной помощью.

Население палестинского анклава сектор Газа составляет около 2,3 миллионов человек. Он подконтролен радикальной группировке ХАМАС, которая 7 октября напала на юг Израиля. Израиль начал ответные боевые действия, в ходе которых Газа подвергается бомбардировкам. Несколько дней назад началась также наземная операция, боевые действия пока идут на севере сектора. В среду вновь сообщается о перебоях со связью в секторе Газа.

По данным палестинской стороны, с 7 октября на территории сектора Газа погибли около 8500 человек, многие из которых дети. Накануне, по сообщениям, десятки людей погибли в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Израильские военные признали, что нанесли удар по этому району, и утверждают, что его целью был высокопоставленный командир группировки ХАМАС.