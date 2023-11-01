Из сектора Газа в Египет выехали более 300 иностранцев

Более 300 человек пересекли в среду, 1 ноября, границу из сектора Газа в Египет, в первый день эвакуации из региона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Египта и палестинского чиновника.

Об отъезде из сектора нескольких сотен человек сообщали также AFP и CBS News.

Ранее радикальная палестинская группировка ХАМАС, контролирующая Газу, опубликовала список примерно из 500 иностранцев и палестинцев со вторым гражданством, которым разрешён выезд. При этом россияне и граждане США в список пока не попали.

Ожидается, что эвакуация продолжится в ближайшие дни.

Израильская армия в ответ на нападение на юг Израиля 7 октября группировок ХАМАС и "Исламский джихад" проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи".

Ранее израильские военные призвали жителей Газы эвакуироваться на юг сектора. Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом – единственный открытый для доставки гуманитарной помощи палестинцам. В ООН заявляют, что в Газе наблюдается дефицит продуктов и предметов первой необходимости.

По данным израильской стороны, при нападении джихадистов погибли 1400 человек. Около 250 человек были похищены и вывезены в Газу.

Подконтрольные ХАМАС власти Газы сообщают о гибели восьми с половиной тысяч человек, две трети из которых женщины и дети. Независимого подтверждения этим данным нет.

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