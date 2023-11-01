ХАМАС сообщила о готовности выпустить иностранцев из Газы

Радикальная палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, сообщила, что готова разрешить иностранцам покинуть район. Пока такое разрешение дается гражданам Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Речь идёт не о заложниках, а о лицах, проживающих в Газе. Почему выбраны именно эти страны, непонятно.

Иностранцев обещают выпустить в Египет, вместе с сотрудниками Красного креста и некоторых других международных организаций. В списке 430 человек, включая палестинцев, у которых есть ещё одно гражданство.

Часть иностранных заложников группировка, которую считают террористической во многих странах мира, обещает освободить позже, но точные даты и условия по-прежнему неизвестны. В заложниках у ХАМАС на территории Газы, по последним данным израильской стороны, находятся около 250 человек, в том числе несколько россиян.

Израиль проводит военную операцию "Железные мечи" в секторе Газа в ответ на нападение группировок ХАМАС и "Исламский джихад" на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли 1400 человек.

Власти подконтрольного ХАМАС сектора Газа утверждают, что из-за обстрелов со стороны Армии обороны Израиля погибли свыше восьми тысяч человек. Независимого подтверждения этим данным нет.

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