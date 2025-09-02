Из СИЗО бежали осуждённые по делу о попытке поджога военкомата

Из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге сбежали двое заключённых, осуждённых по обвинению в поджоге военкомата. О побеге сообщают уральские СМИ, в частности E1 и URA.RU. Утверждается, что побег произошёл 31 августа.

Согласно опубликованным ориентировкам, заключённых зовут Александр Ч. и Иван К. По данным источника URA.RU, Александр родился в 2000 году в Нижних Сергах и до задержания работал монтажником. Ивану — 25 лет, он родом из Кировграда и тоже работал монтажником. В 2023 году их задержали после того, как они пришли с канистрой с бензином к военкомату Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Их обвинили в попытке поджога военкомата, а поскольку после начала войны в Украине власти в России начали считать поджоги военкоматов терроризмом, то их обвинили в теракте и внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает "Настоящее Время".

В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд вынес приговор. Известно, что Иван получил 9,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Александру дали семь лет. В СИЗО-1, по неофициальным данным, они ждали этапирования в колонию.

В документах дела сказано, что оба бежавших "могут быть сторонниками признанной террористической и запрещённой на территории РФ организации" и якобы работали по указке украинских спецслужб.

По информации Baza, заключенные, вероятно, смогли сбежать через крышу изолятора. Побег в изоляторе обнаружили лишь днем 1 сентября. В свердловском ГУФСИН его не комментируют. Сотрудники СИЗО временно не пускают внутрь адвокатов, которые пришли к доверителям, рассказали URA.RU рассказали несколько юристов.

После начала войны с Украиной за поджоги или попытки поджогов военкоматов и других учреждений в России по террористическим статьям были вынесены десятки приговоров к длителным срокам лишения свободы.