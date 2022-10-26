Из собора в Херсоне вывезли останки князя Потёмкина

Назначенные Россией власти вывезли из Екатерининского собора в Херсоне останки князя Григория Потёмкина и демонтировали его памятник. Об этом сообщил глава аннексированного региона Владимир Сальдо.

Херсонское издание "Мост" опубликовало фотографию пустого постамента, на котором памятник Потёмкину находился до взятия города российской армией.

Фаворит императрицы Екатерины II князь Потёмкин считается основателем Херсона. Памятник ему был установлен к 45-летней годовщине со дня его смерти в 1836 году, но был утерян после освобождения города советскими войсками в ходе Второй мировой войны. В 2003 году на прежнем месте была установлена копия исторической скульптуры.

Ранее подконтрольные России власти Херсона, по словам Сальдо, вывезли на левый берег Днепра памятники российским полководцу Александру Суворову и адмиралу Фёдору Ушакову, а также герою Советского Союза Василию Маргелову.

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