Из США вылетел депортационный рейс с гражданами России

Из города Меса в штате Аризона в США утром 25 января вылетел депортационный спецрейс, на борту которого находятся граждане России. Об этом сообщил изданиям "Вёрстка" и "Агентство" глава организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев.



Как пишет "Вёрстка", о том, что очередная массовая депортация назначена на 25 января, сообщали также в чате, где обсуждают выдворение россиян, которым отказали в США в убежище.

Речь идёт о пятом подобном рейсе за последний год и о первом в новом 2026 году. Ранее массовые высылки россиян Вашингтон провел в июне, августе и декабре.

Сколько точно россиян на борту, неизвестно, помимо них, на этом рейсе из США депортируют также граждан Ирана и беженцев из арабоязычных стран. По состоянию на субботу к высылке готовили около 20 россиян. По словам Валуева, часть из них перед депортацией отправили в переполненные камеры. При этом перед отправлением рейса, как сообщается, с него сняли нескольких человек, чьи прошения о статусе беженца ещё не рассмотрены окончательно.

Депортационный рейс вылетел в Портсмут (штат Нью-Гемпшир), а оттуда полетит за границу. Вероятнее всего, депортация, как и в предыдущих случаях, пройдет транзитом через Каир. Сообщается, что у депортированных практически нет возможности остаться в третьей стране и избежать возвращения в Россию.

По прибытии в России, как сообщается, депортированных в аэропорту допрашивают сотрудники ФСБ. Как минимум двух депортированных из США - бывшего военного Артёма Вовченко и антивоенного активиста Леонида Мелёхина - в России по прилёту арестовали по уголовным делам.