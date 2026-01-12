Ссылки для упрощенного доступа

"Вёрстка": уплывшего в Финляндию депортировали, а в РФ арестовали

Граница Финляндии и России
Граница Финляндии и России
Не менее четырёх человек, уехавших из России по политическим мотивам и подавших в США и странах ЕС заявление на получение убежище, арестовали в России после отказа в убежище и депортации обратно в Россию. Об этом пишет издание "Вёрстка" в большом материале, посвящённом усложнению ситуации с получением убежища на Западе в последнее время.

Ранее СМИ уже сообщали о делах Артёма Вовченко и Леонида Мелёхина, которых выдворили из США и которые после этого были арестованы в России. "Вёрстка" выяснила, что из Финляндии был депортирован и впоследствии арестован также бежавший в эту страну из России на яхте Павел Кузьмичёв. Имя ещё одного арестованного после депортации не называется. Также, как пишет "Вёрстка", некоторым депортированным россиянам угрожают, выдают повестки в армию, заставляют подписывать некие документы о неразглашении и о сотрудничестве с ФСБ.

31-летнего Кузьмичёва депортировали из Финляндии в начале сентября 2025 года Как выяснила "Вёрстка", в сопровождении сотрудников полиции его посадили на паром до Эстонии, довезли до границы с Россией, а там передали в руки российских пограничников (граница Финляндии с Россией закрыта). В России Кузьмичёва сразу же задержали, в его отношении ещё два года назад было возбуждено уголовное дело.

До эмиграции Кузьмичёв жил в Костроме. В 2023 году со своим дядей Отто Майером они отплыли из города Приморск Ленинградской области, затем пересели на надувную лодку и добрались до Финляндии, где запросили убежище. Запрос Майера был одобрен, а Кузьмичёву отказали. В отказе миграционной службы о получении убежища Кузьмичёву утверждается, что он предоставил недостоверную информацию о политическом преследовании в России и может вернуться в родную страну "без преследования, причинения серьёзного вреда или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения". Нет достоверных данных о том, чем занимался Кузьмичёв до бегства из России и преследовали ли его по политическим мотивам.

Принудительная депортация россиян из стран Евросоюза в Россию — большая редкость, говорят собеседники "Вёрстки". Как правило, после отказа в убежище людям дают время на то, чтобы они покинули ЕС самостоятельно, и они не обязаны ехать именно в Россию. Почему Павла Кузьмичёва принудительно депортировали прямо до границы с Россией - неясно.

После задержания его поместили в тюрьму в Выборге. Знакомые Кузьмичёва сообщали о его проблемах со здоровьем. Они не знают, было ли это связано с пытками, моральным давлением или каким-либо заболеванием.

Как пишет "Вёрстка", в среднем заявки россиян на убежище в ЕС в последние годы одобряли примерно в 27% случаев. В Соединённых Штатах до 2024 года одобряли до 80% заявок, однако с лета 2024 года, а в особенности в 2025, при новой администрации, ситуация изменилась, россиянам начали массово отказывать в убежище, а также депортировать тех, кому было отказано. Сообщалось о том, что депортированные были допрошены ФСБ, а двое из них арестованы.

По мнению правозащитников, ситуация с получением убежища в 2026 году вряд ли станет лучше. Как пишет "Вёрстка", просителям убежища сейчас рекомендуют избегать Чехии, Болгарии,Швеции, Хорватии и Нидерландов, а также США. Низкий процент удовлетворённых запросов на получение убежища правозащитники связывают не только с ужесточением миграционной политики, но и с тем, что многим просителям не удаётся доказать, что их преследуют по политическим мотивам (например за антивоенную позицию) или им грозит опасность (например как представителям ЛГБТ).

