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Из-за наводнения в Италии погибли люди, отменён гран-при Formula 1

На севере Италии из-за проливных дождей происходят сильные наводнения. Агентство Reuters сообщает о как минимум восьми погибших, есть и пропавшие без вести. Нескольким тысячам людей пришлось оставить свои дома и эвакуироваться.

Наиболее пострадал регион Эмилия-Романья, где находятся такие города, как Болонья и Модена. По словам министра гражданской защиты Нелло Музумечи, в некоторых областях за 36 часов выпала полугодовая норма осадков. 21 река вышла из берегов. Местные власти предупреждают, что сильные дожди могут повториться в ближайшие дни.

В воскресенье 21 мая в городе Имола в Эмилии-Романье должны были пройти автогонки на региональный гран-при Formula 1. Они отменены из-за невозможности обеспечить безопасность участников и зрителей.

Дожди последовали за сильной засухой. По словам экспертов, это увеличило его разрушительность, поскольку ссохшаяся почва перестала впитывать воду.

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