Из-за обстрела Белгорода в пятницу пришлось прервать голосование

В результате обстрела Белгорода утром в пятницу пострадали два человека, повреждены несколько домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По утверждениям Минобороны России, российские силы ПВО сбили снаряды, выпущенные с территории Украины из ракетной системы залпового огня.

В соцсетях распространяется видео, на котором предположительно снаряд попадает в автомобиль на улице Белгорода. Утверждается, что он был пустым.

Областной центр, расположенный недалеко от границы с Украиной, подвергается обстрелам несколько дней подряд. Накануне сообщалось о двоих погибших и более 10 раненых.

По сообщению РИА "Новости", из-за обстрела в пятницу пришлось прервать голосование на выборах президента России. Сегодня первый день голосования. Утверждается, что люди, пришедшие на участки, укрылись в убежищах. Спустя примерно 15 минут голосование продолжилось.

Украинские военные обстрелы не комментировали, однако о возможных ударах по городам Белгородской и Курской области предупреждали Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус - вооружённые формирования, воюющие на стороне Украины и состоящие, как утверждается, из граждан России. Они призывали мирных жителей эвакуироваться. В последние дни идут бои на российско-украинской границе, "ЛСР" и РДК утверждали, что прорывали её, российские власти это отрицают.

Накануне вечером российские провоенные блогеры сообщили о новой попытке прорыва границы в Белгородской области. Утверждалось, что украинские военные высадили на территории России в селе Козинка вертолётный десант. Впоследствии власти Белгородской области заявили, что на российской территории украинских военных нет.

Утром в пятницу Минобороны России выступило с утверждением, что десант был высажен ещё на территории Украины, откуда диверсионная группа выдвинулась в Козинку. Там произошёл бой, в результате которого, как утверждается, десант был уничтожен. Украинская сторона сообщения не комментировала. Независимых данных о том, что именно происходило в Козинке, нет.

Около 400 жителей приграничных населённых пунктов Козинка, Глотово и Гора-Подол, как сообщил Гладков, были эвакуированы. Утром в пятницу вновь сообщается об обстреле районного центра Грайворон неподалёку от границы. О боевых столкновениях на границе в пятницу пока сообщений не было.

В ночь на пятницу Россия вновь подвергла Украину ударам беспилотников типа "Шахед". Воздушные силы Украины сообщают о 27 сбитых беспилотниках из 27. Многие из них летели на Киев.

Вечером в четверг, как сообщается, российский беспилотник попал в жилой дом в Винницкой области. В результате погибли два человека.