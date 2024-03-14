Российские блогеры сообщают о новой попытке прорыва границы

Российские провоенные блогеры сообщают о попытке прорыва границы со стороны Украины в Белгородской области, в районе населённого пункта Козинка. Утверждается, что сейчас там идёт бой.

В российских телеграм-каналах также распространяется информация о том, что с украинской стороны в районе Козинки была попытка высадить вертолётный десант.

Официального подтверждения этим сообщениям нет. В условиях боевых действий проверить заявления воюющих сторон невозможно.

Ранее сегодня сообщалось о боях с "диверсионно-разведывательными группами" в районе села Сподарюшино Белгородской области. Минобороны России заявило впоследствии, что в районе белгородского села Сподарюшино "удалось сорвать очередную попытку прорваться на приграничную территорию России вооружённых сил Украины".

Сам Белгород и область сегодня неоднократно обстреливались. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, погибли не менее двух человек, несколько человек получили ранения. Повреждены несколько десятков домов и автомобилей.

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своём телеграм-канале, что "украинские диверсионно-разведывательные группы" не оставляют попыток войти на территорию региона в районе поселка Тёткино. Одновременно Старовойт подчеркнул, что пограничники ФСБ и российские военные "не позволили и не позволят ДРГ это сделать".

Украинская сторона официально сообщения о боях на приграничных территориях не комментировала.