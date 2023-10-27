В результате обстрела Изюма пострадали восемь пожарных

В ночь на 27 октября Россия ударила по Изюму Харьковской области – пострадали восемь пожарных, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

По его словам, четверых из них госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальные в госпитализации не нуждались. Предварительно, удар был нанесён из зенитно-ракетного комплекса С-300, пишет Синегубов. В результате удара повреждено здание пожарной части и 13 автомобилей, сообщает ГСЧС Украины.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что удар был нанесён в день двухсотлетия пожарной службы Харьковской области.

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