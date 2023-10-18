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В Запорожье в результате ракетного удара по жилому дому двое погибших

Последствия обстрела жилого дома (архивное фото)

Российская армия ночью в среду нанесла ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом, по меньшей мере два человека погибли, четверо ранены и трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, в результате попадания ракеты частично разрушены квартиры в двух подъездах. Жильцы эвакуированы.

Всего, по данным мониторинговых телеграм-каналов, было выпущено шесть ракет, одна из них ударила в жилой многоквартирный дом. Куда попали остальные пять, украинские власти не сообщают.

2 марта 2023 года российские войска обстреляли Запорожье . Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один подъезд. Тогда погибли 13 человек. Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

  • Россия обстреливает Украину ежедневно. Минобороны утверждает, что наносит удары только по военным целям. Гибель мирных жителей и разрушение жилых домов и гражданской инфраструктуры российская сторона не комментирует.

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