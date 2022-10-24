Из-за войны полноценное изучение тающей Арктики прекратилось

После вторжения России в Украину международные проекты по изучению Арктики с российским участием оказались заморожены. "Кедр.медиа" рассказывает о приостановке сотрудничества и её возможных последствиях для планеты.

В начале марта 2022 года в ответ на российскую агрессию в Украине все страны-члены Арктического совета – США, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия – отказались сотрудничать с Россией. Все совместные проекты были свёрнуты. На площадках Арктического совета – главного международного органа, обеспечивающего сотрудничество в регионе, – с 1996 года обсуждались проблемы климата, устойчивого развития, экологии, рыболовства, научного сотрудничества, культуры, а также планы действий в случае аварий и чрезвычайных происшествий вроде нефтяных разливов. В июне члены совета заявили, что возобновят работу без участия России.

По сведениям "Кедр.медиа", из-за вторжения России в Украину были прекращены или отложены сотни проектов и экспедиций, связанных с изучением российской части Арктики, которая составляет 53% всей территории региона. Среди них – проекты по мониторингу пожаров и загрязнений, по наблюдению за погодой и природными изменениями, по внедрению "чистых" источников энергии. После начала войны зарубежные фонды не могут спонсировать ни участие российских учёных в своих проектах, ни командировки иностранных учёных в Россию.

Также приостановлены проекты по исследованию ядовитых водорослей, которые угрожают людям и животным на Чукотке, миграции белых медведей и нереста лососевых. Кроме того, прекращены крупные исследования вечной мерзлоты, которая занимает около 60% территории России и неуклонно тает, угрожая в том числе фундаментам зданий. В тающих мёрзлых породах активизируются микроорганизмы, которые выделяют парниковые газы. Учёные опасаются, что возникнет ещё один замкнутый круг: высвобождаемые парниковые газы будут ускорять потепление, а потепление будет ускорять таяние.

Арктика нагревается – в российском Заполярье стало теплее на 5°C за последние 25 лет – это приводит к смене погодных условий во всём мире, исчезновению животных и растений и возникновению новых болезней. Из-за прекращения международного сотрудничества качество мировой климатической науки рискует ощутимо упасть, а на то, чтобы снова наладить связи между институтами, уйдут годы. Западные учёные считают, что академические санкции будут иметь как минимум краткосрочный негативный эффект. Российские учёные отказались от комментариев.