Главная интрига перестановок в правительстве Украины разрешилась – Михаил Федоров больше не будет министром обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, держащий в своих руках все ключевые кадровые назначения в новом правительстве Сергея Корецкого. Это уже называют отставкой года. Украинская служба Радио Свобода рассказывает об ее подоплеке и последствиях.

Отставка Федорова уже вызвала протесты. Подал в отставку заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, заявив, что увольнение Федорова – "большое зло для обороноспособности Украины".

Кто такой Федоров

Поздно вечером 15 июля Федоров подтвердил уход с должности: "Это была большая честь – служить украинскому народу в должности Министра обороны", – написал он в телеграм-канале. Федоров перечислил то, что считал достижениями на посту министра, а частности, блокирование доступа российских войск к спутникам Starlink, что "кардинально уменьшило их возможности вести эффективную войну дронов" и то, что за четыре последних месяца удалось закупить больше дронов, чем за весь прошлый год.

Федоров был в должности в министра обороны полгода, до этого был вице-премьером, министром цифровой трансформации Украины. Отмечается, что он чиновник высокого уровня с наибольшим стажем за все президентство Зеленского с 2019 года.

Федорову – 35. Он родился в Запорожской области. В детстве увлекался компьютерными играми, а когда вырос, занялся IT-бизнесом. Интересовался политикой, в 2019 году участвовал в избирательной кампании Владимира Зеленского, планируя его цифровую стратегию, а затем был назначен министром цифровой трансформации – чтобы перевести общение граждан с государством в онлайн.

С началом российского вторжения центром его внимания стали дроны и в целом военное применение цифровых технологий. В профайле NYT его называют "главным контактным лицом Украины в Кремниевой долине", который, чтобы привлечь военные технологии в Украину, позиционировал войну как "полигон для оборонных проектов".

Еще в первые дни полномасштабной войны Федоров обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink, которые сегодня обеспечивают украинской армии устойчивую связь по всей линии фронта.

Конфликты на посту министра обороны

В должности министра обороны, как пишет журнал The Economist, он нашел перерасход на 300 миллиардов гривен (свыше 6,5 миллиарда долларов), заставлял подчиненных проходить детектор лжи – кто не проходил или отказывался – тех увольняли.

"В то же время его глубокие разногласия с более традиционалистскими военными лидерами, особенно с главнокомандующим Александром Сырским, изредка оставались без внимания. Общеизвестно, что министр добивался смещения генерала, но не смог получить одобрение президента или найти другой способ это сделать", – пишет британское издание.

"Украинская правда", ссылаясь на неназванные источники, рассказала о встрече президента с фракцией правящей партии "Слуга народа" в Верховной Раде вечером 15 июля. Как утверждается, Зеленский заявил, что у Федорова был системный конфликт с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским.

Якобы, Зеленскому решение далось нелегко, и что его главный мотив "сбалансировать отношения между армией и правительством". "Я не могу допустить, чтобы в воюющей стране министерство обороны и генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему нужно сменить обоих. Но одновременно я этого сделать не могу", цитирует президента "Украинская правда".

Также утверждается, что Зеленский обосновывал отставку Федорова не проведенной реформой мобилизации и говорил, что министр внутренних дел Игорь Клименко, которого он пранирует на пост министра обороны, сможет "навести порядок" в этой сфере – что особенно важно в свете возможной мобилизации в России.

Президент оказался в конфликте двух концепций ведения войны, который усугубило недовольство десятков оружейных кланов, оттесненных от оборонного бюджета. И сделал выбор в пользу сохранения правил игры в нынешней военной вертикали, пишет "Украинская правда".

Реакция на отставку

На защиту Федорова встали много известных политиков и активистов.

О необходимости выйти на протест 16 июля публично заявил в фейсбуке ветеран Дмитрий Козятинский: "Берите картонки и не забывайте, что это мирный протест".

Депутат из оппозиции Ирина Геращенко критикует Зеленского за увольнение Федорова, еще недавно считавшегося "человеком президента".

"Какой кошмар – каждые полгода менять министра обороны воюющей страны... На Банковой – деградация и брежневский застой. Самодурство, политическая ревность, неприятие другого мнения, которые слишком дорого обходятся стране".

"Мне кажется, вся эта катавасия с изменениями в правительстве была задумана для того, чтобы избавиться от Михаила Федорова", – выдвигает предположение другая оппозиционная депутат, София Федина.

Почти идентичное мнение высказал журналист Роман Кульчинский: "Теперь стало понятно, что вся затея с отставкой правительства для того, чтобы снять Федорова".





Вячеслав Белковский, бывший военный и депутат Херсонского облсовета, написал:

"Из всех министров обороны, которые были у нас с начала полномасштабного вторжения – это самый лучший. Да, он не идеален, но процессы, которые он начал запускать – очень положительные для войск. Особенно это видно в дроновом компоненте. Почти сразу исчезли "невидимые шлагбаумы" для производителей дронов, в разы ускорились вопросы сертификации.

Все видят результаты закупок снарядов. Удешевление колоссальное... Деятельность его команды напрямую уменьшает количество наших потерь каждый день. Снять этого министра – преступление".

"Федоров наиболее полно соответствовал занимаемой должности из всех министров обороны со времени полномасштабного вторжения. Это вам подтвердят многие военные", – отмечает политолог и военнослужащий Тарас Березовец.

Бывший военнослужащий и политический заключенный Станислав Асеев говорит, что президент Зеленский запомнится многим, в том числе катастрофической неспособностью оценить людей. "Я говорю о тех, кто посоветовал президенту убрать Федорова, чтобы они могли и дальше высасывать миллиарды из министерства обороны", – написал Асеев в Х.

Политолог Владимир Фесенко в интервью СМИ был категоричен: "Федоров не нравится президенту, потому что начал наводить порядок".

Что дальше

16 июля Верховная Рада должна голосовать за нового премьера и за состав правительство. Сейчас не ясно, достаточно ли будет голосов правящей партии "Слуги народа" или ей потребуется добирать голоса из других фракций-сателлитов?

Корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер пишет:

"Некоторые депутаты от правящей партии Зеленского, с которыми я разговаривал сегодня утром, говорят, что в парламенте царит "взрывоопасная" атмосфера, и некоторые законодатели рассматривают возможность НЕ голосовать за Игоря Клименко, кандидата президента на пост министра обороны Украины. Мне сказали, что у него может не хватить голосов для назначения".