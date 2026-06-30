Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Украина

Враг на ладони. Как цифровизация и ИИ изменили войну в Украине

Военнослужащие ВСУ с планшетом
Военнослужащие ВСУ с планшетом

В мае на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам министр армии США Дэниэл Дрисколл назвал цифровую систему "Дельта", которая позволяет украинским военнослужащим буквально через телефон наблюдать за происходящим на поле боя в режиме реального времени, "совершенно невероятной".

"Она полностью интегрирует каждый дрон, каждый сенсор, каждую ударную платформу в единую сеть", – заявил Дрисколл.

Министр обороны Украины Михаил Федоров репостнул этот фрагмент выступления Дрисколла, отметив, что "Дельта" – "это уникальная технология, сформированная современной войной". "Это именно то, что Украина может масштабировать вместе с партнерами, построив взаимовыгодное сотрудничество на основе технологий, данных и реального боевого опыта", – отметил он.

"Дельта" – символ асимметричного подхода Украины в противостоянии российскому вторжению и ставки на дроны в условиях нехватки солдат в сравнении с Россией. Мы рассказываем, как цифровые технологии меняют ситуацию на поле боя прямо сейчас, и как фигуры, подобные Федорову, оказались в центре этих изменений.

Что такое "Дельта"?

"Дельта" – украинская система информационной поддержки решений и ситуационной осведомленности на поле боя. Проще говоря, это целая экосистема, благодаря которой украинский военнослужащий может узнать всю необходимую информацию о поле боя. "Дельта" состоит из множества элементов:

  • Интерактивная карта поля боя Delta Monitor отображает украинские и российские позиции и обновляет их в режиме реального времени;
  • Агрегатор видео с беспилотников Vezha позволяет также в режиме реального времени собирать и при помощи искусственного интеллекта анализировать трансляции с украинских дронов;
  • Модуль Target Hub помогает распределять цели между соседними подразделениями и позволяет избежать ненужных повторных ударов по ним;
  • Единая система управления дронами Mission Control объединяет все данные о работе беспилотных экипажей, включая информацию о типе используемого дрона, точке запуска, маршруте и задачах.

В экосистеме "Дельта" есть свой мессенджер, облачное хранилище, и даже свой собственный магазин – в нем подразделения обменивают электронные баллы на беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и малой ПВО, а также средства связи и другие полезные вещи.

Видео Минобороны Украины о работе системы "Дельта"

Систему регулярно тестируют на учениях НАТО, ее высоко оценивают высокопоставленные представители Североатлантического альянса, в частности, верховный главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации генерал Филипп Лавин и заместитель начальника штаба по развитию возможностей НАТО вице-адмирал Джеффри Хьюз.

Широкую известность получили прошлогодние учения "Стальной дикобраз" в Эстонии, в которых участвовали украинские операторы дронов – для координации работы и управления боем они использовали систему "Дельта". В одном из сценариев учений группировке из нескольких тысяч человек, состоявшей из британских и эстонских военнослужащих, нужно было перейти в механизированное наступление.

Участник учений вспоминал, что боевая группа НАТО просто перемещалась без какой-либо маскировки, разворачивала палатки и размещала бронетехнику. Всего за полдня одно из украинских подразделений численностью около 10 человек условно поразило 17 единиц техники и нанесло удары по 30 другим целям.

Суммарно за день силы условного противника в лице операторов ВСУ смогли разгромить два батальона НАТО, не понеся никаких потерь. Издание WSJ, рассказавшее об учениях, отмечает, что его результаты стали шоком для руководства участвовавших в учениях подразделений НАТО.

Американский военный эксперт Роб Ли отмечает, что система "Дельта" даёт военнослужащим на поле боя высокую ситуационную осведомленность. Эту систему, пусть и с некоторыми ограничениями, могут использовать даже командиры младшего звена, что, по словам эксперта, кардинально отличается от подходов в американской армии: там доступ к информации есть у более узкой группы лиц – из-за риска утечки.

Российская техника в системе "Дельта"
Российская техника в системе "Дельта"

Такой децентрализованный подход дает Украине возможность свободнее планировать операции и быстрее оценивать обстановку.

"Эта система позволяет подразделениям лучше понимать ситуацию без необходимости постоянно запрашивать информацию у соседей или отдельно смотреть видео с беспилотников. Пользователь видит отметки целей, положение объектов и изменения на линии фронта. Это компромисс между безопасностью информации и эффективностью управления. В украинских условиях такая система оказалась эффективной и полезной", – считает Ли.

Российские и украинские позиции в системе "Дельта"
Российские и украинские позиции в системе "Дельта"

Роб Ли называет "Дельту" одним из ключевых элементов украинской тактики боя и считает, что она даёт серьезное преимущество ВСУ перед российской армией. Такой эффективной ее делает совокупность различных технологий, добавляет Ли.

"Когда мы говорим о войне дронов, важно понимать: ключевую роль играют не сами беспилотники. Информацию с них нужно собрать, обработать и передать: для этого есть агрегатор видеопотоков Vezha и система Delta, но именно спутниковая связь Starlink позволяет сделать это оперативно. Если бы у Украины не было возможности быстро получать и передавать такие видеопотоки, ситуация была бы значительно хуже", – говорит эксперт.

История инноваций в ВСУ: технологии и люди

Две истории, организации и человека, иллюстрируют, как Украина, оказавшись перед лицом необходимости обороняться против преобладающей военной мощи России, пришла к нынешнему ассиметричному, цифровому подходу.

“Аэроразведка”. "Дельта" появилась уже давно – ее прототип был создан еще в 2010-е "Аэроразведкой", легендарной группой, начавшей воевать в 2014 году против поддержанных Россией сепаратистов на востоке Украины. Среди основателей, активистов "Евромайдана", был инвестиционный банкир Владимир Кочетков с позывным "Чубакка", который успел повоевать в батальоне "Азов" и получить ранение, один из лидеров "Еврейской сотни" Натан Хазин и нынешний лидер "Аэроразведки" Ярослав Гончар, который когда-то сказал: "Маленькая советская армия не может победить большую советскую армию. Ключ к нашей победе – внедрение принципов ведения войны на сетевой основе".

Шеврон "Аэроразведки"
Шеврон "Аэроразведки"

В 2014 создатели хотели использовать коммерческие дроны, чтобы помочь украинской армии получать разведданные о противнике – своеобразный "гаражный" военный стартап. В 2015 году, во время боев за Донецкий аэропорт, "Аэроразведка" помогала оборонявшим его украинским подразделениям и потеряла все свои дроны, столкнувшись с российской радиоэлектронной борьбой.

Затем часть "Аэроразведки" вошла в состав ВСУ, где разрабатывала различные дроны и программное обеспечение, включая “Дельту”. В 2020 году подразделение со скандалом расформировали – так появилась общественная организация "Аэроразведка". В 2023 году "Дельту" официально приняли на вооружение ВСУ, сегодня ей продолжает заниматься Центр инноваций и развития оборонных технологий министерства обороны Украины. "Аэроразведка" все так же разрабатывает технологии и роботизированные системы для нужд армии.

Михаил Федоров. Нынешний 35-летний министр обороны Украины Михаил Федоров родился в Запорожской области. В детстве увлекался компьютерными играми, а когда вырос, занялся IT-бизнесом. Интересовался политикой, в 2019 году участвовал в избирательной кампании Владимира Зеленского, планируя его цифровую стратегию, а затем был назначен министром цифровой трансформации Украины – чтобы перевести общение граждан с государством в онлайн.

Михаил Федоров на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским
Михаил Федоров на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским

С началом российского вторжения центром его внимания стали дроны и в целом военное применение цифровых технологий. В профайле NYT его называют "главным контактным лицом Украины в Кремниевой долине", который, чтобы привлечь военные технологии в Украину, позиционировал войну как полигон для оборонных проектов".

Еще в первые дни полномасштабной войны Федоров обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink, которые сегодня обеспечивают украинской армии устойчивую связь по всей линии фронта.

Среди других его контактов – Алекс Карп, глава Palantir, крупнейшей компании, занимающейся анализом данных в оборонной сфере, и Эрик Шмидт, бывший гендиректор Google, основавший венчурный фонд D3, специализирующийся на разработке вооружений для Украины.

Глава Palantir Алекс Карп
Глава Palantir Алекс Карп

Самыми известными разработками компаний Шмидта можно назвать дрон-перехватчик Merops, который крайне эффективно себя проявляет против дронов-камикадзе "Шахед" и "Герань", и ударный беспилотник средней дальности Hornet – он стал широко известен благодаря многочисленными украинским ударам по трассе из Ростова-на-Дону в аннексированный Крым. Обе эти разработки используют элементы искусственного интеллекта для атак на свои цели.

Компания Palantir, в свою очередь, предоставляет украинской армии технологии, которые на основе искусственного интеллекта анализируют российские воздушные атаки, обрабатывают массивы разведывательных данных и помогают планировать "дипстрайки" по территории России.

Для западных союзников Федоров ясно формулирует суть "взаимовыгодного сотрудничества": в обмен на помощь Украина предлагает доступ к колоссальной базе данных реальных боевых вылетов украинских дронов для обучения нейросетей.

Украинские удары по целям на трассе "Новороссия" и в аннексированном Крыму
Украинские удары по целям на трассе "Новороссия" и в аннексированном Крыму

"Для нас это следующий шаг развития win-win сотрудничества. Партнеры получают возможность тренировать свои AI модели на реальных данных современной войны. А Украина – более быстрое развитие автономных систем и новые технологические решения для фронта”, – пояснил министр решение украинского Минобороны.

Он также заявил, что в современной войне Украина должна "побеждать Россию в каждом технологическом цикле, и искусственный интеллект – одно из ключевых направлений этой конкуренции".

NYT называет министра "евангелистом в области технологий", который сегодня "пишет будущее войны".

"Миру нужна безопасность, и только автономное оружие может её обеспечить... Это новое ядерное оружие. Страны, обладающие им, будут защищены", – убежден он.

Стратегия "Воздух, земля, экономика"

Российское вторжение длится уже более четырех лет, подходы сторон к войне за это время не раз менялись – и для Украины цифровые технологии постепенно становились главным средством. Это видно как по массовому развертыванию "Дельты" на всех уровнях управления войсками и все более глубокому внедрению ИИ-инструментов в дроны, так и по назначению никогда не служившего в армии Федорова министром обороны.

По стратегии Михаила Федорова "Воздух, земля, экономика" ВСУ должны использовать дроны для защиты от российских воздушных ударов, для дальних ударов по территории России и – главное – для того, чтобы "остановить врага на земле, море и киберпространстве".

"Фронт держится благодаря безапелляционному подвигу украинских воинов. Враг платит за каждый километр украинской земли. В Донецкой области — 156 солдат на один квадратный километр. Наш ориентир — более 200 убитых оккупантов за каждый км². Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным. Наша цель – остановить врага в каждом домене – на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого добиться. Есть конкретный список решений и проектов: от улучшения системы закупок и окончания корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на базе данных", – поясняет он.

Эмиль Кастехельми из финского аналитического проекта Black Bird Group отмечает, что ставка на беспилотные системы помогла Украине более эффективно воевать с Россией на истощение.

"У Украины нет такого же мобилизационного ресурса или традиционной оборонной промышленности, как у России, но с помощью дронов она смогла наносить значительные потери и сильно замедлить российское наступление", – поясняет он.

Эта тактика дала свои плоды весной, когда Украина, истощая Россию на линии фронта, успешно перенесла боевые действия в тыл благодаря ударам по российской логистике и другим важным целям – в том числе в глубине России, говорит Кастехельми.

Украинский военнослужащий держит в руках FPV-дрон, Запорожская область, 25 сентября 2025 года
Украинский военнослужащий держит в руках FPV-дрон, Запорожская область, 25 сентября 2025 года

Украина, по словам эксперта, уделяет столько внимания беспилотным системам отчасти для того, чтобы справиться с нехваткой личного состава и изменением динамики боя.

"Есть относительно простые задачи, которые сейчас стали слишком опасными для людей, – продолжает эксперт, – например, доставка тяжёлых грузов на передовую или эвакуация раненых. Здесь беспилотные системы могут сильно помочь: они позволяют выполнять такие задачи и одновременно снижать потери. Для Украины крайне важно как можно дольше сохранять жизни солдат, поскольку находить им замену всё сложнее".

Кастехельми, однако, считает, что пик развития беспилотных и особенно автономных систем еще впереди. И хотя уже сегодня дроны фактически сделали манёвренную войну, механизированные прорывы и традиционное снабжение войск в Украине практически невозможными, в будущем они могут стать еще смертоноснее, говорит эксперт.

Параллельно с развитием автономных систем развиваются и системы противодействия им. Впрочем, пока не ясно, какие решения окажутся действительно эффективными и будут использоваться в будущем, отмечает Кастехельми.

Проблемы украинской армии

Несмотря на очевидные успехи в цифровизации поля боя и внедрении ИИ, Украина все еще сталкивается с серьезными военно-технологическими проблемами, о которых недавно рассказал советник министра обороны и специалист по беспилотным технологиям Сергей Бескрестнов, более известный как "Флеш".

По словам Бескрестнова, у ВСУ нет эффективных способов противодействия корректируемым авиабомбам.

Помимо этого, российские войска все активнее используют mesh-модемы для разведки и ударов с помощью беспилотников, в то время как Украина, по его мнению, слишком медленно продвигается в разработке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против этой технологии.

"Флеш" также отметил, что у ВСУ нет массовых средств РЭБ против видеоканалов дронов, в разработке и применении которых, по его оценке, Россия опережает Украину.

Украинской армии также нужно увеличить количество тактических радиолокационных станций , поскольку, по словам советника министра обороны, без более плотного радиолокационного поля дроны-перехватчики не могут эффективно работать.

Кроме того, украинская армия нуждается в собственной баллистической ракете, которая, по словам Бескрестнова, могла бы радикально изменить ход войны.

Чем отвечает Россия?

Российские провоенные блогеры признают, что Украина успешно "оцифровала" поле боя и научилась быстро внедрять технологии. Они жалуются, что неповоротливая военная бюрократия не даёт ВС РФ создать собственный аналог "Дельты".

Бывший привластный политолог Алексей Чадаев, ныне возглавляющий компанию по разработке и производству дронов "Ушкуйник", говоря о наиболее успешных, по его мнению, системах, которые применяет украинская армия – "Дельту", дроны Merops и Hornet, программное обеспечение компании Palantir и спутниковую связь Starlink – приходит к выводу, что "на войну с Россией вышли самые топовые Термин для самых крупных и влиятельных IT-компаний Кремниевой долины". Потом он, впрочем, оговаривается и пишет, что для этих компаний это, в общем-то, и не война, а "охота, где Россия – еда".

"Ну, как на любой охоте: кабанчик бегает, хрюкает и грозно водит клыками, но глазами охотников это просто мясо, предназначенное к насаживанию на вертел", – развивает мысль Чадаев.

Единственный способ "не попасть на вертел", считает политолог, "стать по-настоящему непредсказуемыми и опасными в первую очередь именно для этой публики", открыв "охоту на охотника". Как это сделать, впрочем, пока неясно, признает он.

"Надо думать, время еще есть, хоть его и немного", – резюмирует Чадаев.

Московский НПЗ горит после украинского удара, 18 июня 2026 года
Московский НПЗ горит после украинского удара, 18 июня 2026 года

Эмиль Кастехельми отмечает, что, как и украинская армия, которая из-за нехватки живой силы полагается в основном на дроны и технологии, армия России, в свою очередь, опирается на собственные преимущества – высокую численность и относительно высокие темпы набора новобранцев. Этот подход, однако, не принес ВС РФ значительных результатов, говорит эксперт.

"Меня несколько удивляет, как долго Россия продолжает растрачивать пехоту, – признается Кастехельми, – ведь расточительное использование бронетехники прекратилось гораздо раньше. Отчасти это говорит о том, насколько мало Россия ценит собственных солдат: сталь для неё дороже человеческих жизней".

В то же время, говорит эксперт, Россия отстает от Украины в дроновой войне и вынуждена реагировать на чужие ходы, вместо того, чтобы делать собственные – особенно когда речь идет об украинских ударах средней дальности.

Он, однако, напоминает: российская армия всё ещё способна адаптироваться к изменениям, выдерживать потери и развивать собственные беспилотные системы.

"Несмотря на то что сейчас она сталкивается с серьёзными проблемами, она далеко не находится на грани краха, а исход войны ещё не решён. На столе по-прежнему остаётся множество сценариев", – предупреждает специалист.

Evening Newsletter - Subscription widget compact
Этот контент также в категориях

Материалы по теме

XS
SM
MD
LG