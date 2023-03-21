Избитого в "Открытом пространстве" москвича арестовали на пять суток

Суд в Москве арестовал на пять суток Константина Новикова, которого избили полицейские на мероприятии в "Открытом пространстве". Его признали виновным в неповиновении требованиям сотрудников полиции, сообщает "ОВД-Инфо".
19 марта полицейские пришли в "Открытое пространство" и сорвали презентацию комиксов художницы Саши Скочиленко, которая уже почти год находится в СИЗО по делу о так называемых фейках об армии. Они стали опрашивать посетителей на тему отношения к войне в Украине и причастности к "Феминистскому антивоенному сопротивлению", а также проверяли документы. Как пишет "ОВД-Инфо", сотрудники полиции избили Новикова из-за отказа показать паспорт. Его увезли в больницу, а после этого, как предполагает издание, доставили в отдел полиции и суд.
Те, кого отпустили из "Открытого пространства", рассказали, что сотрудники правоохранительных органов хотели заставить их петь патриотические песни. Однако они не разобрались, как включить колонку.
- Ранее сотрудники силовых структур пришли в московский бар Underdog, как сообщается, по подозрению в финансировании украинских вооружённых сил. Находившихся там посетителей заставили, угрожая электрошокерами, петь, в частности, песни группы "Любэ". Видео этого появилось в сети.
- Скочиленко задержали в Петербурге 11 апреля прошлого года, а еще через два дня отправили под стражу, она стала одной из первых отправленных в СИЗО по статье о так называемых фейках. Художница признала, что распространяла информацию о войне, в том числе заменила ценники в магазине на стикеры с рассказом о действиях российских военных в Мариуполе. Она, однако, отрицает, что распространяла заведомо ложную информацию. Российские власти могут счесть фейками любые сообщения о войне в Украине, не соответствующие официальным заявлениям Минобороны.
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