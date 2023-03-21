Избитого в "Открытом пространстве" москвича арестовали на пять суток

Суд в Москве арестовал на пять суток Константина Новикова, которого избили полицейские на мероприятии в "Открытом пространстве". Его признали виновным в неповиновении требованиям сотрудников полиции, сообщает "ОВД-Инфо".

19 марта полицейские пришли в "Открытое пространство" и сорвали презентацию комиксов художницы Саши Скочиленко, которая уже почти год находится в СИЗО по делу о так называемых фейках об армии. Они стали опрашивать посетителей на тему отношения к войне в Украине и причастности к "Феминистскому антивоенному сопротивлению", а также проверяли документы. Как пишет "ОВД-Инфо", сотрудники полиции избили Новикова из-за отказа показать паспорт. Его увезли в больницу, а после этого, как предполагает издание, доставили в отдел полиции и суд.

Те, кого отпустили из "Открытого пространства", рассказали, что сотрудники правоохранительных органов хотели заставить их петь патриотические песни. Однако они не разобрались, как включить колонку.