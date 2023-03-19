Полиция в Москве сорвала презентацию комиксов арестованной Скочиленко

Сотрудники полиции в Москве в воскресенье сорвали презентацию комиксов художницы Саши Скочиленко, которая уже почти год находится в СИЗО по делу о так называемых фейках об армии. Об этом сообщают "Агентство.Новости" и ОВД.Инфо.

Презентация проходила в московском "Открытом пространстве". Были представлены три книги комиксов, которые после ареста художницы издала группа её поддержки: "Книга о депрессии", "Заметки о депрессии" и "Что такое мания". Они напрямую не связаны с войной в Украине, за протест против которой Скочиленко оказалась под стражей. Участники, как пишет "Агентство", тоже не говорили а войне, а обсуждали психологию и творчество художницы.

Как пишет "Агентство", примерно через полтора часа после начала презентации, на которую пришли около 30 человек, в "Открытом пространстве" появились сотрудники полиции и потребовали от собравшихся покинуть помещение, на каких основаниях - не сообщается. На трансляции было видно, что двух девушек полицейские заставили лечь лицом вниз. После этого трансляцию отключили. Неясно, был ли кто-либо задержан. Впоследствии издание "Сота" сообщило, что у входа в помещение задержали его корреспондента Лилиан Рубцову. Она успела сообщить, что ее «затаскивают внутрь», после чего связь с ней прервалась.

Скочиленко задержали в Петербурге 11 апреля прошлого года, а еще через два дня отправили под стражу, она стала одной из первых отправленных в СИЗО по статье о так называемых фейках. Художница признала, что распространяла информацию о войне, в том числе заменила ценники в магазине на стикеры с рассказом о действиях российских военных в Мариуполе. Она, однако, отрицает, что распространяла заведомо ложную информацию. Российские власти могут счесть фейками любые сообщения о войне в Украине, не соответствующие официальным заявлениям Минобороны.