Избыточная смертность в России за время пандемии превысила 1 млн человек 

Избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса, то есть с апреля 2020 года, превысила миллион человек, подсчитали СМИ на основе выступлений заместителя главы правительства РФ Татьяны Голиковой. Ежемесячно она озвучивает изменение смертности в процентах по отношению к оперативным данным за предыдущий месяц.

Ранее сообщалось, что с декабря прошлого года по ноябрь нынешнего смертность в России превысила 2 миллиона 400 тысяч человек, что стало худшим показателем со времени Великой Отечественной войны, а убыль российского населения за последние 12 месяцев приблизилась к одному миллиону, что является максимальным показателем за последние 20 лет.

Основной причиной избыточной смертности стала пандемия COVID-19. Однако, как отмечают демографы, причина не только в коронавирусе: более 200 тысяч умерших пришлись на сверхсмертность, не связанную с болезнью. Ряд экспертов считают, что дело в перегруженности системы здравоохранения в целом.