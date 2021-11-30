Смертность в России стала рекордной с 1945 года 

С декабря прошлого года по ноябрь нынешнего смертность в России превысила 2 миллиона 400 тысяч человек, сообщают "Ведомости". Издание со ссылкой на демографов отмечает, что худшие показатели были только во времена Великой Отечественной войны: с 1941 года по 1945 год смертность была в 2-3 раза выше. После этого антирекордом по числу умерших стал 2003 год, когда ушло из жизни 2 миллиона 370 тысяч россиян.

Отмечается также, что убыль населения за последние 12 месяцев приблизилась к одному миллиону, что является рекордным показателем за последние 20 лет.

Основной причиной избыточной смертности стала пандемия COVID-19. Только в ноябре, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от болезни и её последствий умирали в среднем 1 222 россиянина в день.

Однако, как отмечают демографы, причина не только в коронавирусе: более 200 тысяч умерших пришлись на сверхсмертность, не связанную с болезнью. Ряд экспертов считают, что дело в перегруженности системы здравоохранения в целом.

Также на избыточную смертность повлияло старение населения: если в начале 2020 года россиян старше 60 лет было 32,8 миллиона, то в начале этого – 33,5 млн. Кроме того, на несколько тысяч умерших увеличилась смертность от употребления наркотиков и алкоголя.