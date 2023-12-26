Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Издание Politico объявило антипремии европейским политикам 2023 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Издание Politico опубликовало список худших политиков и общественных деятелей 2023 года. Politico's Backhanded Awards – "Премии, вручаемые за спиной" – сатирический антирейтинг, который издание составляет ежегодно.

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Politico называет "лучшей" в номинации "Немец, который притворяется президентом Европы". По мнению издания, фон дер Ляйен в своих политических усилиях неизменно "натыкается на кирпичную стену", поскольку не в силах справиться с противостоянием политиков других стран ЕС, а также высокопоставленных европейских функционеров, таких как президент Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Антипремии удостоился и сам Боррель: Politico присудило ему "премию Бората за дипломатию". Сравнивая его с героем фильма "Борат", издание заявляет, что многие дипломатические высказывания Борреля заставляют воспринимать его как комическую фигуру. В частности, он призывал к мирным переговорам там, где они явно неприемлемы для всех сторон конфликта: в Эквадоре после убийства одного из кандидатов в президенты и в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября. Припомнили ему и обещания начать поставки истребителей Киеву вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину (эти поставки не начаты до сих пор).

"Премию за лучшую роль русского, исполненную русским" Politico присуждает президенту России Владимиру Путину. Издание упоминает, что Путин, несмотря на антизападные заявления, по-прежнему ищет связей с Европой, используя таких своих "друзей" в ЕС, как Венгрия, Австрия и Болгария, и надеется на улучшение взаимосвязей, если он будет достаточно тянуть время.

Спецпремию "Жизнь других – за шпионаж" получил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Несмотря на скандал, связанный со слежкой спецслужб за оппозиционными политиками и журналистами, он и его партия "Новая демократия" всё же победили на парламентских выборах в мае, и Мицотакис сохранил за собой премьерское кресло.

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони Politico назвало "лучшим хоббитом в роли фашиста", упомянув её юношеское увлечение творчеством Дж. Р. Р. Толкиена, свойственное многим молодым ультраправым в Италии. Тем не менее, отмечает издание, в роли главы государства Мелони оказалась не такой "неофашисткой", как её описывали многие аналитики, и проводит свою политику вполне в соответствии с общеевропейскими устремлениями. "Фродо был бы горд", – пишет Politico.

Антипремию "Как вы смеете!" имени Греты Тунберг Politico присудило самой экоактивистке Грете Тунберг – за продолжение бескомпромиссных выступлений. Правда, в 2023 году Тунберг отметилась уже не борьбой за климатическкую политику, а обвинениями Израиля в "геноциде" палестинцев в секторе Газа после жестокого нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Действия самого ХАМАС Тунберг не осудила. Из-за позиции Тунберг от неё отвернулись многие бывшие сторонники, уточняет Politico.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG