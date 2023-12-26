Издание Politico объявило антипремии европейским политикам 2023 года

Издание Politico опубликовало список худших политиков и общественных деятелей 2023 года. Politico's Backhanded Awards – "Премии, вручаемые за спиной" – сатирический антирейтинг, который издание составляет ежегодно.

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Politico называет "лучшей" в номинации "Немец, который притворяется президентом Европы". По мнению издания, фон дер Ляйен в своих политических усилиях неизменно "натыкается на кирпичную стену", поскольку не в силах справиться с противостоянием политиков других стран ЕС, а также высокопоставленных европейских функционеров, таких как президент Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Антипремии удостоился и сам Боррель: Politico присудило ему "премию Бората за дипломатию". Сравнивая его с героем фильма "Борат", издание заявляет, что многие дипломатические высказывания Борреля заставляют воспринимать его как комическую фигуру. В частности, он призывал к мирным переговорам там, где они явно неприемлемы для всех сторон конфликта: в Эквадоре после убийства одного из кандидатов в президенты и в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября. Припомнили ему и обещания начать поставки истребителей Киеву вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину (эти поставки не начаты до сих пор).

"Премию за лучшую роль русского, исполненную русским" Politico присуждает президенту России Владимиру Путину. Издание упоминает, что Путин, несмотря на антизападные заявления, по-прежнему ищет связей с Европой, используя таких своих "друзей" в ЕС, как Венгрия, Австрия и Болгария, и надеется на улучшение взаимосвязей, если он будет достаточно тянуть время.

Спецпремию "Жизнь других – за шпионаж" получил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Несмотря на скандал, связанный со слежкой спецслужб за оппозиционными политиками и журналистами, он и его партия "Новая демократия" всё же победили на парламентских выборах в мае, и Мицотакис сохранил за собой премьерское кресло.

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони Politico назвало "лучшим хоббитом в роли фашиста", упомянув её юношеское увлечение творчеством Дж. Р. Р. Толкиена, свойственное многим молодым ультраправым в Италии. Тем не менее, отмечает издание, в роли главы государства Мелони оказалась не такой "неофашисткой", как её описывали многие аналитики, и проводит свою политику вполне в соответствии с общеевропейскими устремлениями. "Фродо был бы горд", – пишет Politico.

Антипремию "Как вы смеете!" имени Греты Тунберг Politico присудило самой экоактивистке Грете Тунберг – за продолжение бескомпромиссных выступлений. Правда, в 2023 году Тунберг отметилась уже не борьбой за климатическкую политику, а обвинениями Израиля в "геноциде" палестинцев в секторе Газа после жестокого нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Действия самого ХАМАС Тунберг не осудила. Из-за позиции Тунберг от неё отвернулись многие бывшие сторонники, уточняет Politico.