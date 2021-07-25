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Издание The Insider отказалось указывать, что признано иноагентом 

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов 

Издание The Insider не будет предварять свои материалы специальным сообщением о том, что они созданы средством массовой информации, выполняющим функции "иностранного агента". Об этом сообщил главный редактор Роман Доброхотов.

Он отметил, что The Insider является латвийским CМИ, у которого нет представительства в России, поэтому штрафовать за неисполнение закона об "иноагентах" российским властям будет некого. При этом он предположил, что его и других журналистов издания могут начать преследовать "по беспределу".

Ранее Министерство юстиции России включило в перечень "СМИ – иностранных агентов" издание The Insider, известное громкими расслдованиями, в частности - об отравлении Алексея Навального. Кроме этого в реестр были включены журналисты-расследователи издания "Проект" Михаил Рубин и Софья Гройсман, главный редактор самарского интернет-журнала "Другой город" Юлия Апухтина, журналисты "Открытых медиа" Илья Рождественский и Алексей Постернак.

В предыдущий раз реестр "СМИ – иностранных агентов" обновлялся 15 июля. Тогда в перечень были включены журналисты "Проекта" Роман Баданин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова, журналисты издания "Открытые медиа" Юлия Ярош и Максим Гликин, а также журналистка Русской службы Радио Свобода Елизавета Маетная.

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