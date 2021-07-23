The Insider и еще пятерых журналистов включили в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в перечень "СМИ-иностранных агентов" вебсайт The Insider, журналистов "Проекта" Михаила Рубина и Софью Гройсман, главного редактора самарского интернет-журнала "Другой город" Юлию Апухтину, журналистов "Открытых медиа" Илью Рождественского и Алексея Постернака. Об этом сообщается на сайте ведомства. Алексей Постернак с 2019 года также периодически сотрудничает с проектом Русской службы Радио Свобода Сибирь.Реалии.

The Insider завил, что редакция продолжает работать в прежнем составе и сохранит редакционную политику. "Мы и дальше продолжим знакомить наших читателей с общественно-важной информацией в полном объёме и без цензуры", – говорится в сообщении.

В предыдущий раз реестр "СМИ-иностранных агентов" обновлялся 15 июля. Тогда в перечень были включены журналисты "Проекта" Роман Баданин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова, а также журналисты издания "Открытые медиа" Юлия Ярош и Максим Гликин и журналистка Русской службы Радио Свобода Елизавета Маетная.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай выразил беспокойство в связи с решением российских властей внести в список "иноагентов" журналистов Русской службы. "Наши сотрудники – настоящие патриоты России, которые используют свои профессиональные навыки для того, чтобы предоставить аудитории объективные новости и проверенную информацию. Усиливающиеся атаки Кремля на независимых журналистов лишают россиян доступа к информации в критический момент в истории их страны", – заявил Флай.

15 июля деятельность издателя "Проекта", американской компании Project Media, Inc., была признана нежелательной в России. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что деятельность издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны.

23 апреля в реестр "СМИ-иноагентов" попало издания "Медуза". Это произошло после того, как бывший член ОНК Москвы Александр Ионов сообщил об иностранном финансировании находящейся в Риге редакции. 22 июля стало известно о том, что Ионов направил в Генпрокуратуру жалобу на вебсайт "Важные истории" и потребовал признать иноагентом как редакцию, так и её руководителя Романа Анина.

В список СМИ – "иностранных агентов" в настоящее время включены 10 русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и пять сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о "СМИ-иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.